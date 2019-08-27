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16 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 16:22 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 16 yaşındaki genç, yol kenarında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenler Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Bünyamin Kazar, yol kenarında yanında bir av tüfeğiyle hareketsiz halde bulundu.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 16 yaşındaki genç, yol kenarında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenler Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Bünyamin Kazar, yol kenarında yanında bir av tüfeğiyle hareketsiz halde bulundu. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen gencin kanlar içindeki cansız bedenini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazar’ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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