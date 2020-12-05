HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 16 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

05.12.2020 15:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
16 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

Antalya’da 4 gün önce evinden ayrılan 16 yaşındaki Berkay Buğra Dağ’dan haber alınamıyor.Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi’nde yaşayan Orta öğretim 3’üncü sınıf öğrencisi Berkay Buğra Dağ, 1 Aralık Salı günü babaannesi Semiha Dağ ile kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Antalya’da 4 gün önce evinden ayrılan 16 yaşındaki Berkay Buğra Dağ’dan haber alınamıyor.
Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi’nde yaşayan Orta öğretim 3’üncü sınıf öğrencisi Berkay Buğra Dağ, 1 Aralık Salı günü babaannesi Semiha Dağ ile kısa süreli bir tartışma yaşadı. Ardından Berkay Dağ, evinden ayrılarak kayıplara karıştı. Son olarak Perşembe günü okul arkadaşının yanında olduğu öğrenilen Dağ, buradan da kaçarak kayıplara karıştı. Evin tek çocuğu olan Berkay’ın ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Berkay’dan haber alamadığı için çok üzgün olduğunu dile getiren babaanne Semiha Dağ, "Berkay gel oğlum evine. Bak ben çok hastayım, üzüldükçe daha kötü oluyorum. Beni tedirgin etme lütfen. Seni çok seviyoruz" diyerek torununa seslendi. Semiha Dağ, torununun herhangi bir kötü alışkanlığı olmadığını belirtti.

16 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı varDiyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var
Misafirliğe gitmek yasak mı?Misafirliğe gitmek yasak mı?

En Çok Okunan Haberler

Bizzat açıkladı: Aşılar ülkemize gelir gelmez yaptıracağım

Bizzat açıkladı: Aşılar ülkemize gelir gelmez yaptıracağım

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Akdeniz'de deprem (AFAD-Kandilli depremler)

Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi

35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi! Geriye bu görüntüleri kaldı

35 yıl sonra döndüğü mesleğini sadece 6 ay yapabildi! Geriye bu görüntüleri kaldı

Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın

Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'telefonlarım dinleniyor' iddiasına yanıt

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'telefonlarım dinleniyor' iddiasına yanıt

KKTC’de yeni dönem: Ülkeye giriş için 2 bin 255 TL karantina ücreti ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.