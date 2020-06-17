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16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2020 17:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kadınların çantalarını çalan 2 kapkaççı, polisin 200’den fazla güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi ile yakalandı. Şüphelilerden birinin 16 yaşında olduğu ve hırsızlık ve yağma gibi suçlardan 90 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 5 ayrı kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 200 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların plakasız motosiklet kullanan 16 yaşındaki K.K. ile S.C. olduğunu tespit etti. Yaşı küçük olan şüpheliler, polis ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Polis şüphelileri gözaltına aldığı sırada kapkaç olaylarında kullanılan plakasız motosikleti de ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden K.K’nin hırsızlık ve yağma başta olmak üzere çeşitli suçlardan 90, S.C. adlı şüphelinin de 12 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA

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