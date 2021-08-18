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  4. 16 yaşındaki kuzeninin evini basan 41 yaşındaki adam aileyi kurşuna dizmişti! Kahreden haber geldi

16 yaşındaki kuzeninin evini basan 41 yaşındaki adam aileyi kurşuna dizmişti! Kahreden haber geldi

18.08.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da evlenmek istediği 16 yaşındaki akrabasını başından vuran 41 yaşındaki adam, genç kızın ölümüne neden oldu. Genç kız, olay sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

16 yaşındaki kuzeninin evini basan 41 yaşındaki adam aileyi kurşuna dizmişti! Kahreden haber geldi

Olay, önceki akşam saat 21.30 sıralarında Samsun’un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bekar olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Erkan A., evlenmek istediği 16 yaşındaki dayısının kızı Ebru A.'nın evine gitti. Burada çıkan tartışmada Erkan A. yengesi Hacer A (52) ile Ebru A.'ya tabancayla ateş açarak yaraladı. Hacer A. olay yerinde hayatını kaybederken, kafasından vurulan Ebru A. ise ağır yaralandı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Ebru A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ebru A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatı kaybetti.

KATİL TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerinin olay yerinde tabancadan çıkan 8 adet boş kovan ve 2 adet mermi çekirdeği ele geçirdiği, olaydan sonra yakalanan Erkan A.'nın dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
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