HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 16 yaşındaki lise öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

16 yaşındaki lise öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Malatya’da meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak (Yukarı Banazı) Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak (Yukarı Banazı) Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat Ada (16) idaresindeki motosiklet Yukarı Banazı mevkiinde tali yol üzerinden ana yola seyir halinde iken, sepetli bir motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan genç yoldan geçen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ferhat Ada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Ada’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTrafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"Trafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"
Yüzüne asit atan saldırganı affetmişti! 'Bunu nasıl yapabildim?'Yüzüne asit atan saldırganı affetmişti! 'Bunu nasıl yapabildim?'
YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL başvuruları ne zaman?YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL başvuruları ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
Kan donduran olay! Boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü
Kan donduran olay! Boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü
İl genelinde flaş karar! HES kodu olmadan girilemeyecek
İl genelinde flaş karar! HES kodu olmadan girilemeyecek
Korkutan korona uyarısı: Kış dönemini tsunami olarak görürüz
Korkutan korona uyarısı: Kış dönemini tsunami olarak görürüz
Doğruysa çok vahim! Koronadan değil ondan korkuyorlar
Doğruysa çok vahim! Koronadan değil ondan korkuyorlar
İlginizi Çekebilir
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Diğer Haberler
Yüzüne asit atan eski erkek arkadaşını affeden Berfin Özek: Bunu nasıl yapabildim?
Yüzüne asit atan saldırganı affetmişti! 'Bunu nasıl yapabildim?'
Cinsel saldırıdan hükümlü firari, 3 yıl sonra yakalandı
Cinsel saldırıdan aranıyordu! 3 yıl sonra yakalandı
İstanbul'da otel odasında şüpheli ölüm
Otel odasında şüpheli ölüm
Antalya'da sıcaklık 40 derece! Halk sahillere akın etti
Böylesi az olur! Plajlara akın ettiler
Hatay Samandağ'da orman yangını! Alevler şehre yaklaştı, aracını alan yola çıktı
Alevler şehre yaklaştı, aracını alan bölgeyi terk ediyor
Sakarya'da 'Kürt kökenli işçilere saldırı' iddiasında yeni gelişme! O anları anlattı
'Kürt kökenli işçilere saldırı' iddiasında yeni gelişme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.