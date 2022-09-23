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  4. 16 yıl önce işlenen sır cinayet! Engelli adamı öldürüp toprağa gömmüşlerdi... Katillerden biri cezaevinde, diğeri mezarda

16 yıl önce işlenen sır cinayet! Engelli adamı öldürüp toprağa gömmüşlerdi... Katillerden biri cezaevinde, diğeri mezarda

23.09.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de 16 yıl önce işlenen cinayette engelli olduğu belirtilen Celal Fırat, 2006 yılında esrarengiz bir şekilde kaybolmuş, cesedi 2008 yılında bulunmuştu. Fırat'ın katillerden biri özel ekip sayesinde yakalanırken, diğer katilin öldüğü ortaya çıktı. Acılı ağabey, ''Ne yaptıysak bulamadık. Resmi makamlara kayıp ve şikayet dilekçelerimizi ilettik. Jandarmamızın verdiği mücadele sonucu fail bulunmuş oldu. 16 yıl sonra katilin yakalanması hepimizin bir nebze olsa acısını hafifletti'' dedi.

16 yıl önce işlenen sır cinayet! Engelli adamı öldürüp toprağa gömmüşlerdi... Katillerden biri cezaevinde, diğeri mezarda

Kırşehir'de 16 yıl önce öldürülerek toprağa gömülen engelli Celal Fırat'ın katil zanlısı jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2006 yılında Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde kaybolan ve 2008 yılında Çiçekdağı ilçesi Harmanpınar köyü kırsalında cesedi bulunan Fırat'ın katil zanlısının yakalanması için özel ekiple yeniden çalışma başlattı.

Soruşturmayı genişleten ve çok sayıda kişinin ifadesini alan ekip, yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonunda olayın failinin A.A. (51) olduğunu tespit etti. Ankara'da yaşadığı belirlenen A.A, bu ildeki ekiplerle ortak çalışma sonucu gözaltına alındı.

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DİĞER KATİL ÖLMÜŞ

Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından Yozgat'ın Yerköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuklandı. Fırat'ı öldürenlerden biri olan diğer katilin ise öldüğü ortaya çıktı.

Zanlının tutuklanmasının ardından AA muhabirine açıklama yapan maktulün ağabeyi Ahmet Fırat, Almanya'dan yurda dönen engelli kardeşinin 16 yıl önce evinden ekmek almak için çıktıktan sonra bir daha dönemediğini söyledi.

BİR NEBZE OLSA ACIMIZ HAFİFLEDİ

Her yerde aramalarına rağmen kardeşini bulamadıklarını anlatan Fırat, şunları kaydetti: "Ne yaptıysak bulamadık. Resmi makamlara kayıp ve şikayet dilekçelerimizi ilettik. Türk adaletinden ümidimizi hiç kesmedik, hep güvendik. Bugün de kahraman jandarmamızın verdiği mücadele sonucu fail bulunmuş oldu. Ölen geri gelmese de en azından 16 yıl sonra katilin yakalanması hepimizin bir nebze olsa acısını hafifletti. Dilerim Allah’tan layık olduğu cezayı bulur."

AA-20220922-28969077-28969075-KIRSEHIRDE_16_YIL_ONCE_OLDURULEN_ENGELLININ_CINAYET_ZANLISI_TUTUKLANDI

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, 2008 yılında Harmanpınar köyü kırsalında köpeklerin yönlendirmesiyle çoban, iskelet haline gelmiş toprağa gömülü vaziyette bir erkek cesedi bulmuştu. Jandarma nezaretinde çıkarılan ceset Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Bacağındaki engelden yola çıkılarak yapılan çalışmalar ve alınan DNA örneklerinin incelenmesiyle cesedin, 2006 yılında Yozgat'ın Şefaatli ilçesinden kaybolan Celal Fırat'a ait olduğu belirlenmişti.

(AA)

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Kırşehir
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