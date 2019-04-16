"16 yılda 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk"

"Bugün ülkemizin yüzde 28,6'sı ormandır. 2023 yılına kadar inşallah bu oranı yüzde 30'a çıkartacağız. Sadece 16 yılda 5,3 hektar alanda çalışma yaparak 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Orman alanımızı 1,8 hektar artırarak 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektar alana ulaştırdık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ülkemizde her yıl erozyonla taşınan toprak miktarını 500 milyon tondan 154 milyon tona düşürdük. 50 bin okul bahçesini 9 milyon ağaçla donattık. 2 bin 106 hastane ve sağlık ocağı bahçesini 600 bin boylu fidanla ağaçlandırdık. 25 bin ibadethane ve mezarlığı 4,6 milyon fidanla ağaçlandırdık. 22 bin kilometre yol kenarını 15 milyon fidanla ağaçlandırdık. 170 milyon fidanı vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık."

Özgür, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde bulunan maden sahasındaki fidan dikme töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği hedefler doğrultusunda çalışarak ormanları her geçen gün daha da artırdıklarını söyledi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, "Bugün ülkemizin yüzde 28,6'sı ormandır. 2023 yılına kadar inşallah bu oranı yüzde 30'a çıkartacağız. Sadece 16 yılda 5,3 hektar alanda çalışma yaparak 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk." dedi.

Özgür, yürütülen çalışmalar kapsamında terk edilmiş maden sahalarının da rehabilite edildiğini bildirdi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdür Vekili Ömer Bayrak da konuşmasında kurum olarak çevreye uyumlu bir madencilik faaliyeti sürdürdüklerini belirtti.

Bugüne kadar kömür üretimi tamamlanmış alanlarda 10 milyona yakın ağaç dikildiğini dile getiren Bayrak, "Kurum olarak 20 bin kişiye istihdam sağlamaktayız. Bu güne kadar 10 milyona yakın ağaç dikmişiz. Özellikle son 3 yılda Tunçbilek'te 2 milyon ağaç dikmişiz. Sağolsun arkadaşlarımız burada duyarlı bir işletmecilik yapıyorlar. Çalışan ve emek veren tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bakanlığımız talimatıyla 'her 100 ton kömüre karşılık bir tane fidan dikeceksiniz' denildi. Dolayısıyla biz de bu yıl 350 bin fidan dikmeyi programladık." ifadelerini kullandı.

Fidan dikim etkinliğine Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar katıldı. Konuşmaların ardından öğrencilerin ve işçilerin de katıldığı etkinlikte eski maden sahasında fidan dikimi yapıldı.

