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16 yıllık muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 12:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde bulunan mahalle muhtarı Kemal Bostancı, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Perşembe beldesine bağlı Hacıkadı Mahallesi’nde 16 senedir muhtarlık yapan Muhtar Kemal Bostancı (76), bazı belirtiler üzerine korona virüs şüphesiyle hastaneye gitti.

16 yıllık muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde bulunan mahalle muhtarı Kemal Bostancı, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Perşembe beldesine bağlı Hacıkadı Mahallesi’nde 16 senedir muhtarlık yapan Muhtar Kemal Bostancı (76), bazı belirtiler üzerine korona virüs şüphesiyle hastaneye gitti. Kendisine yapılan korona virüs testi pozitif çıkan Muhtar Bostancı, Çaycuma Devlet Hastanesi’nden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavisi burada devam etti.
16 senedir muhtar olarak hizmet veren Bostancı, bir süredir korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

16 yıllık muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti

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