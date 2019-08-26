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166 motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüsüne 152 bin lira para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 09:04 | Son Güncelleme

Adana’da yapılan uygulamada 166 motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüsüne, 152 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği kentteki kapkaç, gasp ve benzeri suçlarda kaçan şahısların genelde çaldıkları motosiklet ve elektrikli bisikleti kullanmasından dolayı bu yönde şehrin birçok noktasında uygulama başlattı.Uygulamalarda 227 motosiklet ve elektrikli bisiklet durdurularak kontrol edildi.

166 motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüsüne 152 bin lira para cezası

Adana’da yapılan uygulamada 166 motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüsüne, 152 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği kentteki kapkaç, gasp ve benzeri suçlarda kaçan şahısların genelde çaldıkları motosiklet ve elektrikli bisikleti kullanmasından dolayı bu yönde şehrin birçok noktasında uygulama başlattı.
Uygulamalarda 227 motosiklet ve elektrikli bisiklet durdurularak kontrol edildi. Yapılan bu kontrollerde 166 motosiklet ve elektrikli bisiklet kusurlu bulunarak sürücülerine 152 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca 45 motosiklet ve elektrikli bisiklet ağır kusurlarından dolayı trafikten men edildi.
Suçun yok edilmesi ve suçluların yakalanması için bu tür uygulamaların sürekli devam edeceği belirtildi.

166 motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüsüne 152 bin lira para cezası

166 motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüsüne 152 bin lira para cezası

166 motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüsüne 152 bin lira para cezası

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