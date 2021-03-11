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16’ncı kattan atlayan 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

11.03.2021 22:22 | Son Güncelleme:
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16’ncı kattan atlayan 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Beylikdüzü’nde psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen 11 yaşındaki çocuk, 16’ncı kattan evlerinden aşağıya atlayarak yaşamını yitirdi.Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi’nde bulunan 16 katlı bir sitede meydana geldi.

Beylikdüzü’nde psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen 11 yaşındaki çocuk, 16’ncı kattan evlerinden aşağıya atlayarak yaşamını yitirdi.

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi’nde bulunan 16 katlı bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ömer Güzel isimli çocuk son kattaki evlerinin camından site bahçesine atladı. Acılar içinde kıvranan çocuk, olay yerine gelen ambulans ile evine yakın özel hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis geniş çaplı araştırmaya başlarken ailesi uzun süre hastane önünde gözyaşı döktü.

Öte yandan, çocuğun bilgisayar oyunlarıyla çokça vakit geçirdiği ileri sürülürken, polisin çocuğun odasında geniş çaplı inceleme yaparak delil ve bulgu elde ettiği konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattığı öğrenildi.

16’ncı kattan atlayan 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

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