HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 17 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Eylül 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

17 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Eylül 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

17.09.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 17 Eylül 2022 Cumartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bugün gerçekleşecek. Peki 17 Eylül Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

17 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Eylül 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 17 Eylül 2022 Cumartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişini beklerken, geri sayım sürüyor. Peki 17 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

17 EYLÜL CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 17 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı.

Son olarak devreden ikramiye 34.525.988 TL tutarında olmuştu. Haftanın son çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

17 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Doğacak ağır sonuçlardan mesuldür''Doğacak ağır sonuçlardan mesuldür'
Sıcak severler üzülecek: 2023'e kadar vedalaşınSıcak severler üzülecek: 2023'e kadar vedalaşın
Yer: İstanbul! Çocuğunun kaydını sildirmek istedi, yaptığı şaşkına çevirdiYer: İstanbul! Çocuğunun kaydını sildirmek istedi, yaptığı şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi

Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi

TOKİ sosyal konut başvurularında değişiklik

TOKİ sosyal konut başvurularında değişiklik

Yangın haberine gittiler, polisin saldırısına uğradılar!

Yangın haberine gittiler, polisin saldırısına uğradılar!

Sıradan bir ev gibi görünüyor, içine giren şaşırıyor

Sıradan bir ev gibi görünüyor, içine giren şaşırıyor

İnsanların gözü önünde vahşet! Ortalık kan gölüne döndü

İnsanların gözü önünde vahşet! Ortalık kan gölüne döndü

Kürt seçmene ‘Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? diye soruldu…

Kürt seçmene ‘Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? diye soruldu…

İlginizi Çekebilir

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.