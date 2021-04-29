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17 gün evde kalmak istemeyenler karavan kamplara akın etti

29.04.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de koronavirüs tedbirleri doğrultusunda tam kapanmaya gidilmesi üzerine evde kalmak istemeyen vatandaşlar karavanlara yöneldi. Burhaniye'de karavan kamplar tamamen doldu.

17 gün evde kalmak istemeyenler karavan kamplara akın etti

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 yayılımını engellemek amacıyla 81 il valiliğine 17 günlük tam kapanmayla ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre hafta içi, hafta sonu ayrımı olmaksızın bugün saat 19.00'da başlayacak olan yasaklar, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Tam kapanmayı evde geçirmek istemeyenlerden bazıları, karavan kamplara yöneldi. Kampa gelenler şehirlerin stresli ortamından ve pandemiden uzak zaman geçirmek istediklerini söyledi.
Burhaniye'nin Ören Mahallesi'nde deniz kenarında bulunan Altın Kamp, yoğun talep gören kamplar arasında yer aldı.

'BURADA HER ŞEYİ BULABİLİYORUZ'

Kampa gelmekten mutlu olduğunu belirten satış müdürü Volkan Güney, "Yaklaşık 1 aydır buradayız. Pandemi döneminde çok rahatız. 17 günlük kapanmayı da burada geçireceğiz. Burası çok temiz ve çok rahat. Eşim de ben de burada uzaktan çalışıyoruz. Çocuğumuz da burada çok rahat oynayabiliyor. Büyükşehirin kalabalığından uzak burada vakit geçiriyoruz. Ören de çok güzel. Burada her şeyi bulabiliyoruz" dedi.

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'ŞEHİRDE TEDİRGİN OLUYORUZ'

Karavanda kamp yapan Engin Elmas ise "Buraya geliş amacımız, büyükşehrin kalabalığından uzaklaşmak. Büyükşehirde tedirgin oluyorduk. Buraya geldik, rahatız. Burası temiz ve rahat. Onun için burasını tercih ettik" diye konuştu.

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'KARAVANCILARIN EVLERİ SIRTLARINDA'

Kampta 35 karavan bulunduğunu söyleyen işletme sorumlusu Serkan Muslu, "Karavancıların evleri sırtlarında. Burada pandemiden uzak kalıyorlar. Buraya tatil için değil, şehirlerdeki tehlikeden uzaklaşmak için geliyorlar. Tek istekleri huzur, sağlık ve emniyetleri. Biz de şu anda bunu hijyen, maske ve mesafe olarak sağlıyoruz. Görevimiz de bu" dedi.

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DHA

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