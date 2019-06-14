17 Haziran Yay burcunda Dolunay! Hangi burca ne getirecek?

17 Haziran Pazartesi günü Türkiye saatiyle 11:30’da 25 derece Yay burcunda dolunay meydana geliyor. Bizleri hem olumlu hem de olumsuz yönlerde etkileyebilecek değişik etkilere sahip bir dolunay olacak. Dolunayın ilginç özelliği ise birebir kendinin kurduğu kötü bir açı olmamasından kaynaklanıyor. Bu sefer dolunay esnasında diğer gezegenlerin birbirlerine olan sert açıları esas olumsuzluklarda başrol oynuyor. Ama bu kısma sonra geçelim. Öncelikle güzel etkisinden bahsedelim. Dolunayın oluştuğu Yay burcunun 25. derecesi galaktik merkeze çok yakın bir konumda yer alıyor. Öncelikle galaktik merkez nedir buna kısaca göz atalım. Galaktik merkez samanyolu galaksisinin merkezi diyebiliriz. Aslında kendisini “kara delik” olarak tanıyoruz. Yaklaşık 72 yılda bir 1 derece değişir. Şu an Yay burcunun 27 derecesinde yer almaktadır. Bilim dünyasında önemli bir yere sahip olan galaktik merkez, daha geniş kapsamlı değerlendirilmesi gereken bir konudur. Merakınız varsa bilimsel kaynaklardan detaylı araştırabilirsiniz.

Astrolojik açıdan bakarsak, Ay’ın galaktik merkezde oluşu ise o gün içimizden geçirdiklerimizin gerçek olma fırsatını tanır. Ama bunu Merkür’ün Güneş’in kalbinde olmasıyla karıştırmayalım. Bu çok daha güçlü bir etkidir. Edeceğiniz duaların, tutacağınız dileklerin kabul olması yüksek ihtimallidir. Fakat bu içinizden geçirdiklerinizin önemi de büyüktür. Eğer ki cidden kötü bir anı veya düşünce hayal ederseniz, bu kötülüğü de kendinize çekebilirsiniz. Bu sebeple dolunayın yaşandığı gün içinizdeki tüm iyimser enerjiyle hayattan beklentilerinizi dileyin. Dileme yöntemi size kalmış. Evren aklınızdan geçen her düşünceyi okuyacaktır. Çünkü dolunay esnasında Merkür-Mars kavuşumu da hakim olacak. Bir nevi hayallerinizi gerçek yapmak için ekstra destek sağlayacaktır. Hatta bu Mars-Merkür kavuşumu aynı zamanda Neptün ile de güzel kontaklar kuruyor olacak. İlişkisinde problem olanlar her şeyi konuşarak çözecek enerjiye sahip olacak. Hatta aralarındaki tutku eskisinden de güçlü olacak. Romantik sözler duyarsanız şaşırmayın.

İyi haberlerden başladık iyilerden gidelim. Dolunay esnasında Ay ve Jüpiter kavuşumda olacak. Retro harekette olan bir Jüpiter olsa da bu iyicil gezegen yine de şans ve bereket anlamında bizlere destek olmaya çalışacaktır. Çalışacaktır diyebiliyoruz çünkü diğer gezegenlerin sert etkilerini ne kadar kapatabilir bunu göreceğiz. Şimdi gelelim kendi masum olan ama etraftaki gezegenler yüzünden sert bir hal alan bu dolunayın dikkat edilmesi gereken yönlerine. Öncelikle bir önceki haftadan gelen sert etkiler hala etkin olacak. Özellikle Mars-Satürn karşıtlığı ve dolunaydan bir gün önce oluşan Jüpiter-Neptün sert açısı hala aktif olacak. Gökyüzünde bu görünümler etkinken hayal kırıkları yaşamaya açık olabiliriz. Olduğundan fazla, gerçekçi olmayan hayaller peşinden koşmak, bu dolunayda yüzümüze sert bir duvar gibi çarpabilir. Ayrıca sağlık sorunları da baş gösterebilir. Küçük bir sağlık problemi büyümeye başlayabilir. Bu etkiler geçen haftanın kalıntıları diyebiliriz. Bir de bu dolunayla beraber aktifleşen görünümlerimiz neler hemen onlara bakalım. Diğer yazılarda hep iki gezegen karşıtlığı veya kontağı görürdük. Şimdi biraz daha olay karışık olmaya başlıyor. Merkür-Mars kavuşumu, hemen karşıttaki Satürn-Plüton birlikteliğine zıt açıda bulunuyor. Merkür-Mars tek başına güzel etkiler verse de karşısındaki ikili pek de tatlı olmayacaktır. Mars’ın Satürn ile karşıtlığından sonra aynı karşıtlığı bu hafta Plüton ile yapıyor olması, bu dolunayda güç savaşlarının yaşanabileceğini gösteriyor. Adeta karşı tarafla birbirimize üstünlük sağlamak için laf kalabalığına girebiliriz. Ama dikkatli olunması gereken konu ise burada Mars ve Plüton’un devrede olduğudur. Bu tartışma veya söz düellosu pek de kibar olacağa benzemez. Yakıcı ve kalp kıran bir üslup hakim olabilir. Sinirlerimize hakim olmamız gereken zamanlardan geçeceğiz. Bu bireysel olarak bir etki olsa da dünyada durum çok daha sert ve karmaşık bir hal alacaktır. Özellikle devletler arasında tansiyon gitgide yükselecektir. Patlamalar, savaş ortamına zemin hazırlayan durumlar yaşanabilir. Bu kadar kötücül gezegen bu konumdayken dünyanın bu yakın haftalarda geleceği pek parlak olmayabilir. Ayrıca dolunayın yanında yer alan Lesath sabit yıldızına bakalım. Bu yıldızın da sempatik olmadığını söyleyebiliriz. Kargaşalığı, anarşik hareketleri ortaya çıkartmaya meyillidir. Büyük kitlelerin zehirlemeleri ile ilgili de bağı vardır.

Yine çok güzel başladığımız bir yazıyı bu şekilde sonlandırıyoruz. Bireysel olarak gerçekten dileklerinizin kabul olabileceği güzel etkili bir dolunay olabilir. Ama kötü etkilerine baktığımızda öncelikle sinirlerimize hakim olmamız gerekecek. Fazla hayalperest olmak gerçeklerle yüzleştiğimizde acı olabilir. Kötücül gezegenlerin karşıtlıkları tehlikeli işlerden uzak durmamız gerektiğini de gösteriyor. Bu kötü etkilerin de daha çok dünyada etkili olacağını düşünürsek toplumsal olarak etkiler alacağızdır. Şimdi ise aşağıda her burcu hangi konularda bu dolunay etkileyecek okuyabilirsiniz. İyi etkiler her burç için geçerlidir. Olumsuz meydana gelebilecek durumlar için uyarılar burcunuzun içindedir. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız. KOÇ Dolunayda seyahatlerinizde, yurt dışı bağlantılı işlerinizde dikkatli olmalısınız. Küçük aksilikler yaşanabilir. Akademik hayatınızda da her şeyi iki kere kontrol etmeyi unutmayın. Dolunayın iyicil tarafıyla dileklerinizi tutmayı unutmayın. BOĞA Dolunay, maddi konularınıza vurgu yapacak. Bu sebeple riskli durumlardan kaçınmanız gereklidir. Dolunay beklenmedik bir harcama çıkartabilir. Bu sizin olmasa bile eşinizin ya da ailenizden birinin borcu olabilir. Her zaman elinizde para tutmaya özen gösterin.

İKİZLER Dolunayda ilişki ve evlilik dünyanızda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Partnerinizle olan diyaloglarınız sert olabilir. Bu tarih yakınlarda sorunları çözmek yerine biraz daha arka planda kalıp tepkisiz kalmanız daha iyi olacaktır. Eğer ki karşı tarafın sevgisinden eminseniz yumuşak bir diyalogla durumu daha iyiye de götürebilirsiniz. YENGEÇ Bu dolunay bir sağlık problemini ortaya çıkarabilir. Ofis içinde gergin olabilirsiniz. Bazen istemediğiniz işleri de yapmak zorunda kalabilirsiniz. Otoriter davranmamaya özen gösterin. Evcil hayvanınıza dikkat etmelisiniz. ASLAN Dolunay aşk hayatınızda agresif durumlara yol açabilir. Partnerinizle aranızda ufak bir şeyden dolayı gerginlik yaşanabilir. Belki de aranızdaki iletişim kopukluğu yanlış anlaşılmalara sebep olmuş olabilir. Çocuğunuzla ilgili de stresli anlar yaşayabilirsiniz. BAŞAK Dolunay aile içinde gerginlik yaratabilir. Aile bireylerinin sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Evin içinde riskli işlerden sakının. Ufak kazalara açık bir gündesiniz. Dolunayda huzurlu bir zaman geçirmek için her şeyi zamana bırakmayı deneyin.

TERAZİ Dolunay esnasında elektronik aletleriniz arıza çıkarabilir. Kaybetmemeye veya düşürmemeye dikkat edin. Bilgilerinizi yedeklemeniz faydalı olabilir. İnsanlarla kurduğunuz diyaloglarda sert bir tutum göstermeniz işlerinizde sorun oluşturabilir. Kardeşinizle de aranızda fikir ayrılıkları yaşanabilir. AKREP Dolunay esnasında elektronik aletleriniz arıza çıkarabilir. Kaybetmemeye veya düşürmemeye dikkat edin. Bilgilerinizi yedeklemeniz faydalı olabilir. İnsanlarla kurduğunuz diyaloglarda sert bir tutum göstermeniz işlerinizde sorun oluşturabilir. Kardeşinizle de aranızda fikir ayrılıkları yaşanabilir. YAY Dolunay özellikle sizleri agresif yapacaktır. Her konuda verdiğiniz tepkiler sert kaçabilir. O gün stilinizde değişiklikler yapmak için uygun bir zaman dilimi olmayabilir. Ama unutmayın galaktik merkezdeki bu dolunay, sizlerin dileklerini dinliyor olacaktır. Pozitifliğinizi kaybetmeyin. OĞLAK Dolunay esnasında sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Önemsemediğiniz bir durum hastanede vakit geçirmenize sebep olabilir. Kendinize dert ettiğiniz geçmişteki konuları artık aklınızdan çıkartmalısınız.