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17 ilde FETÖ operasyonu! 68 kişi hakkında gözaltı kararı

01.03.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 17 ilde 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i yakalandı. İşte operasyonun detayları!

17 ilde FETÖ operasyonu! 68 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 2012 Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA), 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin sınav öncesi sorulara erişerek, örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi. Bunun üzerine soruları alarak, sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada ise 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 11 astsubay ve 4 askeri öğrenci olmak üzere 20 kişinin örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi. Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden örgütün 'sivil imam'ları ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca başka soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Toplam 3 soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 68 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA

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fetö Ankara
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