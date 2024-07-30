17 ilde uyuşturucu operasyonu! Onlarca tutuklama var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca “Narkoçelik-29” operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar sonucu 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk, 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlar sonucu yakalanan 103 şüpheliden 45’i tutuklandı, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK‼️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 30, 2024
1️⃣7️⃣ ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-29” operasyonlarında;
1️⃣ Ton 3️⃣3️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
9️⃣ Milyon 2️⃣5️⃣8️⃣ Bin 8️⃣1️⃣1️⃣ adet kök kenevir ve kök skunk ve
4️⃣ bin… pic.twitter.com/u0JaF8XTld
(İHA)