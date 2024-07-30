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  4. 17 ilde uyuşturucu operasyonu! Onlarca tutuklama var

17 ilde uyuşturucu operasyonu! Onlarca tutuklama var

30.07.2024 08:15
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17 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen “Narkoçelik-29” operasyonları sonucu 103 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 45’i tutuklandı, 36’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

17 ilde uyuşturucu operasyonu! Onlarca tutuklama var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca “Narkoçelik-29” operasyonları düzenlendi.

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Operasyonlar sonucu 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk, 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu yakalanan 103 şüpheliden 45’i tutuklandı, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
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