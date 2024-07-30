17 ilde uyuşturucu operasyonu! Onlarca tutuklama var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca “Narkoçelik-29” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk, 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu yakalanan 103 şüpheliden 45’i tutuklandı, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK‼️



1️⃣7️⃣ ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-29” operasyonlarında;

1️⃣ Ton 3️⃣3️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,

9️⃣ Milyon 2️⃣5️⃣8️⃣ Bin 8️⃣1️⃣1️⃣ adet kök kenevir ve kök skunk ve

4️⃣ bin… pic.twitter.com/u0JaF8XTld — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 30, 2024

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır