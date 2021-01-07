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17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 17?

07.01.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 17?

Trafikte giderken araçların plakalarında bulunan plaka iminden hangi şehirden geldiğini anlamaya bayılırız. Alfabetik sıraya göre verilen bu plaka imleri hem sayı hem de harflerden oluşuyor. Bugün Türkiye'de 81 tane il bulunuyor. Her ilin ise kendine özel bir plaka kodu var. Peki öyleyse 17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 17? İşte detaylar...

Plakalar, araçların her konuda kolayca sorgulanması için gereklidir. Sahibinin kim olduğu, düzenli muayenesinin yapılıp yapılmadığı, trafikte olmak için gerekli koşulları taşıyor olup olmadığı gibi detaylar plaka sayesinde sorgulanır. Plakalar için araçların kimlik numaralarıdır desek yerinde olur. Trafikteki her aracın kayıtlı olduğu bir il var. Bu illerin de belirlenmiş plaka kodları halihazırda kullanılıyor. Her araç plakası içerisinde ilk sırada bulunan sayı, plaka imi için en önemli kısımdır. Bu plaka imleri şehirlere alfabetik sıra ile verilir. Düzce gibi sonradan il olan şehirler ise listenin sonunda eklenerek bir sayı alır. Plakada yer alan harflerin de elbet bir anlamı var. Bu harfler ise aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu temsil ediyor. O zaman 17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 17? 17 plaka imine dair tüm detayları incelemeye başlayalım.

17 Plakası Hangi İl? 17 Nerenin Plaka Kodu?

17 plaka kodunun hangi şehir için kullanıldığı halk arasında en çok merak edilen konulardan biri. Trafikte görülen 17 plaka imli tüm araçlar Çanakkale'ye aittir. Aynı zamanda Çanakkale'nin ilçelere göre plakada harf sıralaması önemli. Peki Çanakkale ilçesinin harfleri neler? Her ilçenin hangi sayı ve harf aralığına göre plaka kodu aldığını sizler için derledik:

Çanakkale Merkez İlçe Plaka Kodları

  • 17 AC 001 – 17 AZ 999
  • 17 DA 001 – 17 DZ 999
  • 17 EA 001 – 17 EZ 999
  • 17 K 0001 – 17 K 2500
  • 17 M 0001 – 17 M 2999
  • 17 T 0001 – 17 T 2999

Çanakkale Ayvacık İlçesi Plaka Kodları

  • 17 K 8001 – 17 K 8500
  • 17 M 7000 – 17 M 7999
  • 17 PA 001 – 17 PZ 999
  • 17 T 7000 – 17 T 7999

Çanakkale Bayramiç İlçesi Plaka Kodları

  • 17 K 4001 – 17 K 4500
  • 17 M 3000 – 17 M 3499
  • 17 T 3000 – 17 T 3499
  • 17 TA 001 – 17 TZ 999

Çanakkale Biga İlçesi Plaka Kodları

  • 17 TA 001 – 17 TZ 999
  • 17 LA 001 – 17 LZ 999
  • 17 M 4500 – 17 M 499
  • 17 T 4500 – 17 T 4999

Çanakkale Çan İlçesi Plaka Kodları

  • 17 HA 001 – 17 HZ 999
  • 17 K 4501 – 17 K 5600
  • 17 M 5000 – 17 M 5999
  • 17 T 5000 – 17 T 5999

Çanakkale Ezine İlçesi Plaka Kodları

  • 17 K 7001 – 17 K 7500
  • 17 M 6000 – 17 M 6499
  • 17 SA 001 – 17 SZ 999
  • 17 T 6000 – 17 T 6499

Çanakkale Gelibolu İlçesi Plaka Kodları

  • 17 K 6601 – 17 K 7000
  • 17 M 4000 – 17 M 4499
  • 17 RA 001 – 17 RZ 999
  • 17 RA 001 – 17 RZ 999

Çanakkale Lapseki İlçesi Plaka Kodları

  • 17 K 8501 – 17 K 9000
  • 17 M 8000 – 17 M 8999
  • 17 NA 001 – 17 NZ 999
  • 17 T 8000 – 17 T 8999

Çanakkale Yenice İlçesi Plaka Kodları

  • 17 K 3500 – 17 K 4000
  • 17 M 3500 – 17 M 3999
  • 17 T 3500 – 17 T 3999
  • 17 YA 001 – 17 YZ 999
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