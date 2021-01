17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 17?

Plakalar, araçların her konuda kolayca sorgulanması için gereklidir. Sahibinin kim olduğu, düzenli muayenesinin yapılıp yapılmadığı, trafikte olmak için gerekli koşulları taşıyor olup olmadığı gibi detaylar plaka sayesinde sorgulanır. Plakalar için araçların kimlik numaralarıdır desek yerinde olur. Trafikteki her aracın kayıtlı olduğu bir il var. Bu illerin de belirlenmiş plaka kodları halihazırda kullanılıyor. Her araç plakası içerisinde ilk sırada bulunan sayı, plaka imi için en önemli kısımdır. Bu plaka imleri şehirlere alfabetik sıra ile verilir. Düzce gibi sonradan il olan şehirler ise listenin sonunda eklenerek bir sayı alır. Plakada yer alan harflerin de elbet bir anlamı var. Bu harfler ise aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu temsil ediyor. O zaman 17 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 17? 17 plaka imine dair tüm detayları incelemeye başlayalım.

17 Plakası Hangi İl? 17 Nerenin Plaka Kodu?

17 plaka kodunun hangi şehir için kullanıldığı halk arasında en çok merak edilen konulardan biri. Trafikte görülen 17 plaka imli tüm araçlar Çanakkale'ye aittir. Aynı zamanda Çanakkale'nin ilçelere göre plakada harf sıralaması önemli. Peki Çanakkale ilçesinin harfleri neler? Her ilçenin hangi sayı ve harf aralığına göre plaka kodu aldığını sizler için derledik: