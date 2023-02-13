17 Şubat 2023 kandil mi? Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Diyanet 2023 dini günler takvimi

Miraç Kandili ile ilgili araştırmalar cuma gününe birkaç gün kala birkaç gün kala hız kazandı. Miraç Kandili İslam dünyasında oldukça önem taşıyor. Bu sebep birçok Müslüman Miraç Kandili'nin önemini ve tarihini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı 2023 Dini günler takviminde Miraç Kandili'nin tarihi açıklandı.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Miraç kelimesi “Yükselmek ve göğe yükselmek” gibi anlamlar taşımaktadır. Peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün ise Miraç Kandili olarak bilinmektedir. Bu kutsal günle ilgili Diyanet’ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ediyor.

2023 KANDİLLER LİSTESİ

26 Ocak PERŞEMBE : Regaib Kandili

17 Şubat CUMA: Miraç Kandili

6 Mart PAZARTESİ: Berat Kandili

26 Eylül SALI: Mevlid Kandili

