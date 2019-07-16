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17 Temmuz Oğlak burcunda parçalı Ay tutulması

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

Plüton'un söz sahibi olduğu bu tutulmada gergin etkiler altında olacağız. Güç kavgaları, şüpheci tavırlar, karamsar bir ruh hali derken bu tutulma psikolojik olarak bizi bir hayli etkileyecek.

17 Temmuz Oğlak burcunda parçalı Ay tutulması

17 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 00:38’te Oğlak burcunda parçalı Ay tutulması meydana geliyor. Bu tutulma ülkemizden de gözlemlenebilecek. Ayrıca Güney Amerika, Afrika, Asya, Avrupa ve Avustralya’dan da yine izlenebilecek.

Bu tutulmanın astrolojik açıdan bizleri nasıl etkileyeceğine göz atalım. Ay tutulması 24 derece Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Hemen bu tutulmanın yakınlarında kimler var hangi gezegenlerle kontakta bulunuyor bakalım. Tutulmanın gerçekleştiği 24° yakınında Plüton hemen göze çarpıyor. Kısacası bu tutulmada Ay ile kavuşum yapan Plüton daha çok söz sahibi olacaktır. O zaman Plüton’un karakterine göre bu tutulmayı kısaca ele alalım.

Plüton’un Ay ile kavuşması Güneş ile de karşıt olduğunu gösterir. Öncelikle bu tutulmada güç savaşlarından kaçınmalıyız. Duygusal tarafımıza da vurgu yapan bu görünüm, karşımızdaki kişiyle anlaşmakta zorlanmamıza neden olabilir. Her iki taraf birbirine baskın olmak isteyebilir. Plüton’un her şeyi kül etmeye meyilli olması öfkeli bir anımızda karşı tarafla ipleri koparmamıza neden olabilir. Ayrıca yalanlar, gizli saklı ne varsa bu tutulmada ortaya çıkabilir. Tutulmanın Oğlak burcunda olması kariyer hayatımızda da öfkemizi frenlemekte zorlanacağımızı gösteriyor. Özellikle yöneticimize karşı susmakta zorlanabiliriz. Plüton’un Ay ile kontağı da duygusal hayatımızda karamsar bir ruh halinde olabileceğimizi gösteriyor. O kadar zihnimizde bazı şeyleri kurabiliriz ki bu paranoyaya bile dönüşebilir. Şüpheci tavrımız o kadar öne çıkabilir ki karşı tarafı sorularımızla sıkmaya başlayabiliriz. Partner mi yoksa ajan mı olduğumuza dikkat edelim. Diğer taraftan hislerimiz çok güçlü olacaktır. Özellikle rüyalarımız bize bir şeyler anlatmak istiyor olabilir.

Tutulma esnasında diğer gezegenlerin konumları da bize bilgi verecektir. Venüs ve Satürn’ün de birbirlerine karşıt konumda bulunduğu bu tutulmada ilişkiler konusunda zorluklar yaşayabiliriz. Gerçekleri gördüğümüzde beklediğimiz sevginin, saygının bu olmaması gerektiğinin farkına varabiliriz. Ayrıca bu durum ekonomik koşullarımızda da bizi zorlamaya çalışacaktır.

Gelelim güzel habere, yine diğer gezegenlere baktığımızda bu sefer Venüs ve Neptün arasında güzel bir kontak oluşuyor. Özellikle bu durum tam Perşembe akşamı netleşecektir. Neyse ki tutulmada da etkisini hissedeceğiz. Tam da ilişkiler gerginleşmişken öyle bir romantizm havası esecek ki her şeyi unutturacak. Aşkı doyasıya yaşayacağımız günlerde olacağız. Kısacası bu tutulmada partnerimizle ılımlı geçinirsek, öfkemize yenik düşmez “ya sabır” dersek biliyoruz ki hemen ardından güzel günler bizi bulacaktır. Tercih sizlerin, nasıl kullanacağınıza siz karar vereceksiniz.

Son olarak tutulmada öne çıkan sabit yıldız var mı göz gezdirelim. Hemen Güneş’in yanında beliren Pollux sabit yıldızı bize göz kırpıyor. Ama kendisi sevimli etkilerle gelmiyor. Pollux yıldızı bu tutulmada özellikle dünyada ciddi kazaları, ölümleri gündeme getirebilir. Gemi kazaları gibi durumlar yaşanabilir. Plüton gibi yer altını, ölümü temsil eden bir kontağı varken bu tutulma, dünyada şiddetli olayları tetikleyebilir.

Riskli enerjiler içeren bu tutulmada her burç hangi konulara daha çok dikkat etmeli aşağıda okuyabilirsiniz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız.

KOÇ

koc

Ay tutulması kariyerinizde gerginliklere sebep olabilir. İş ortamında sakin olmanızda fayda var. Yöneticinizle güç savaşlarına girmekten kaçının. Güzel giden kariyerinizde bir anlık hırsınızın kurbanı olmayın. Çalışmıyorsanız geleceğe dair yapmak istedikleriniz için size engel olan kişilere öfkenizi sert bir şekilde gösterebilirsiniz.

BOĞA

boga

Ay tutulması esnasında seyahatlerinizde çok dikkatli olmalısınız. Bavul, pasaport gibi eşyalarınızı yanınızdan ayırmayın. Rötarlar yaşanabilir. Ruhen biraz daha karamsar düşündüğünüz zamanlardan geçebilirsiniz. Yurt dışı başvurusu yapacaksınız iki kere her şeyi kontrol etmelisiniz.

İKİZLER

ikizler

Bu Ay tutulması tekrardan borçlarınızı gündeme getirebilir. Beklemediğiniz ya da unuttuğunuz bir ödemeyle karşılaşabilirsiniz. Bir anlık sinirle daha fazla harcama yapmaya meyilli olabilirsiniz. Miras konunuz varsa yakınlarınız, sizi dışarıda bırakmak için zorluklar çıkartabilirler. Sağlığınızı riske atacak hareketlerden uzak durmalısınız.

YENGEÇ

yengec

Parçalı Ay tutulması eşinizle veya sevgilinizle aranızda gerginlikler olmasına sebep olabilir. Her iki taraf birbirini yanlış anlayabilir. Alttan almanız gereken günler geçirebilirsiniz. Kıskançlıklar ilişkinizi yıpratabilir. Fazla soru sormanız karşı tarafı sıkabilir. Ortak iş açmışlar varsa aynı gerginliği ortağıyla yaşayabilirler.

ASLAN

aslan

Parçalı Ay tutulması ofis yaşamınızda stresli günler yaşamanıza sebep olabilir. Altınızda çalışan kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bir anlık öfkeyle çalışma arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Sağlığınızda ani bir problem yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanınıza dikkat etmelisiniz.

BAŞAK

basak

Ay tutulması aşk hayatınızda agresif durumlara yol açabilir. Partnerinizle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Gerçekleri yüzüne vurmanız sert bir tepki almanıza sebep olabilir. Kontrolcü davranmamaya özen gösterin. Çocuğunuzla ilgilide stresli zamanlar geçirebilirsiniz.

TERAZİ

terazi

Ay tutulması aile hayatınızda stresli bir gün geçirmenize sebep olabilir. Aile içindeki karşıt fikirler bir noktada karar almanıza engel olabilir. Agresif olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ailedeki bir sağlık probleminde de destek olmanız gerekebilir. Evinizin içinde riskli hareketlerden kaçınmalısınız.

AKREP

akrep

Ay tutulmasında elektronik aletlerinize dikkat edin. Her şeyi yedeklediğinize emin olun. Yanlış anlaşılmalar sonucu gergin bir gün geçirebilirsiniz. Kardeşinize, akrabalarınıza karşı gerçekçi olmak isterken kalp kırabilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili konularda stresli bir süreçten geçebilirsiniz.

YAY

yay

Ay tutulmasında gelirinizi ilgilendiren bir konuda sinirleriniz gergin olabilir. Beklediğiniz para yatmamış olabilir. İnternetten yapacağınız para transferleri havada kalabilir. Maddi değeri yüksek eşyalarınıza da dikkat edin. Ufak bir dikkatsizlik pahalıya mal olabilir.

OĞLAK

oglak

Parçalı Ay tutulmasında her konuda dikkatli olmalısınız. Gergin olacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Riskli işlerden kendinizi sakının. Bu tutulma partnerinizle olan bağınızı zayıflatabilir. Özellikle karşı taraftan otoriter davrandığınıza dair sitemler duyabilirsiniz.

KOVA

kova

Ay tutulmasında en çok sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Tekrardan aynı konular nüks edebilir. Kendinizi ihmal ettiğinizde her şeyin yeniden ortaya çıktığını görebilirsiniz. Duygusal olarak da gergin bir ruh hali hâkim olabilir. Bazen bu durum melankoliye dönüşebilir.

BALIK

balik

Ay tutulmasında bulunduğunuz çevrede gergin olabilirsiniz. Eleştirilere açık olmayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza karşı kırılabilirsiniz. Verdiğiniz tepkilerle siz de bağları koparabilirsiniz. Kısacası dost mu düşman mı bu tutulmayla dostlarınızı tanıyabilirsiniz.

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