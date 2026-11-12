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Yeni iş, terfi ve para fırsatı kapıda! Kasım ayında şanslı olacak 5 burç

Kasım ayında bazı burçlar için iş hayatında yeni bir dönem başlıyor. Uzun süredir beklenen fırsatlar yeniden gündeme gelebilir, kariyer planları değişebilir. Astrolog Auste Grigutis'e göre 5 burç, bu ay önemli kararlar alarak çalışma hayatında yepyeni bir yola girebilir.

Yeni iş, terfi ve para fırsatı kapıda! Kasım ayında şanslı olacak 5 burç
Çiğdem Berfin Sevinç

Astrolog Auste Grigutis, kasım ayında bazı burçların eski fırsatlarla yeniden karşılaşabileceğini, bazılarının ise kariyer hedeflerini sorgulayarak yeni bir yön belirleyebileceğini söyledi. İşte kasım ayında kariyer hayatında sürpriz gelişmeler yaşayabilecek 5 burç...

1. ASLAN

Yeni iş, terfi ve para fırsatı kapıda! Kasım ayında şanslı olacak 5 burç 1

Kasım ayında Aslan burçlarının bugüne kadar verdiği emekler karşılığını bulabilir. Uzun süredir üzerinde çalıştıkları projeler dikkat çekebilir ve iş hayatında ön plana çıkabilirler.

Astrolog Grigutis, Jüpiter ve Mars'ın Aslan burcundaki hareketinin bu kişilere daha fazla görünürlük kazandırabileceğini belirtiyor. Aslan burçları bu dönemde yeni iş birlikleriyle karşılaşabilir, daha üst pozisyonlar için teklif alabilir.

2. KOVA

Yeni iş, terfi ve para fırsatı kapıda! Kasım ayında şanslı olacak 5 burç 2

Kova burçları kasım ayında kariyer hayatlarını yeniden sorgulamaya başlayabilir. Mevcut işlerinden memnun olmayanlar, gelecek yıllarda kendilerini aynı meslekte görüp görmediklerini düşünebilir.

Merkür retrosunun etkisiyle geçmiş kararlarını gözden geçirecek olan Kovalar, yeni iş arayışına girebilir. Daha önce değerlendirdikleri bir iş fırsatı yeniden karşılarına çıkabilir. Yapacakları bir görüşme, kariyerlerinde tamamen farklı bir kapı açabilir.

3. AKREP

Yeni iş, terfi ve para fırsatı kapıda! Kasım ayında şanslı olacak 5 burç 3

Akrep burçları kasım ayında kariyerlerinde geri planda kalmak istemeyecek. Güneş ve Merkür'ün burçlarındaki hareketiyle birlikte emeklerinin yeterince karşılık bulmadığını düşünebilir ve değişim için harekete geçebilirler.

Astrolog Grigutis'e göre Akrepler, daha önce başvurmayı düşündükleri bir pozisyon için adım atabilir veya kendi işlerini kurma fikrini değerlendirebilir. Bu dönem, yeteneklerini ortaya koymak ve hak ettikleri konuma ulaşmak için önemli olabilir.

4. BOĞA

Yeni iş, terfi ve para fırsatı kapıda! Kasım ayında şanslı olacak 5 burç 4

Boğa burçlarının kasım ayında kariyer öncelikleri değişebilir. Uzun süredir emek verdikleri işin, hayal ettikleri yaşam tarzına uygun olmadığını fark edebilirler.

Daha yüksek maaş, esnek çalışma saatleri veya yaptıkları işten daha fazla tatmin olma isteği ön plana çıkabilir. Bazı Boğalar uzaktan çalışma seçeneğini değerlendirebilir, bazıları ise taşınma kararı alabilir. Kariyerlerinde yeni bir sayfa açmak için önemli kararlar gündeme gelebilir.

5. YENGEÇ

Yeni iş, terfi ve para fırsatı kapıda! Kasım ayında şanslı olacak 5 burç 5

Yengeç burçlarını kasım ayında maddi açıdan dikkat çeken bir fırsat bekliyor olabilir. Jüpiter ve Mars'ın Aslan burcundaki hareketi, bu burcun temsilcilerine hedefleri doğrultusunda harekete geçme motivasyonu verebilir.

Özellikle iş görüşmelerinde maaş pazarlığı yapan Yengeçler, daha iyi şartlar elde edebilir. Bugüne kadar ücretsiz sundukları bazı yeteneklerinin aslında önemli bir kazanç kapısı olabileceğini fark edebilirler. Kasım ayında kendilerine biçtikleri değerin altında teklifleri kabul etmemeleri öneriliyor.

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