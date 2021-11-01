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  4. Hırsızlık ihbarı ortaya çıkardı! Bu zanlının suç kaydı duyanlara 'pes' dedirtti

Hırsızlık ihbarı ortaya çıkardı! Bu zanlının suç kaydı duyanlara 'pes' dedirtti

01.11.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayındır ilçesinde 3 araç çaldığı yönünde elen ihbarlar üzerine polis ekiplerinin yakaladığı 17 yaşındaki şüphelinin 129 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hırsızlık ihbarı ortaya çıkardı! Bu zanlının suç kaydı duyanlara 'pes' dedirtti

Edinilen bilgiye göre, Bayındır ilçesinde aynı gün içinde 3 farklı aracın çalındığına yönelik gelen ihbarlar üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin 129 suç kaydı bulunan E.D. (17) olduğu belirlendi.

CAMINI KIRARAK ÇALMIŞ

Camını kırdığı park halindeki aracın içerisine girip çalıştıran ve bir süre sonra bir başka aracı da aynı yönteme çaldığı belirlenen E.D.’nin aracı da çaldığı tespit edilmesi üzerine ekipler plakayı takibe aldı. Yağcı Kavak Küme Evleri yakınında durdurulan araçta suçüstü yakalanan E.D., ekiplerce gözaltına alındı.

ARAÇ, SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., tutuklanırken, araçların ise sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

İHA

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İzmir
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