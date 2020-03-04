17 yıllık en yakın arkadaşlar gerçekten kız kardeş çıktı!

31 yaşındaki Ashley Thomas ve 29 yaşındaki Toya Wimberly yıllardır dost olmalarına rağmen babalarının aynı olduğunu ilginç bir tesadüf sonucu öğrendiler.

Arkadaşının babası olarak çok sevdiği Kenneth Wimberly'nin kendi babası olduğunu öğrenen Ashley Thomas mutlu olduğunu belirtti.

Kenneth ise "İncindim ancak bu başaraılı ve güzel genç hanımın benim gerçek kızım olduğunu öğrenmek beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Bu ilginç tesadüf Toya'nın nişanlanmasıyla ortaya çıktı. Sosyal medyadan paylaşılan eski fotoğraflarda Ashley'nin annesinin yıllar önce Kenneth ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine yapılan DNA testleri sonucu Kenneth'ın kendi babası olduğunu öğrenen Ashley "hep hayatımdaydı hiç babam olduğunu düşünmemiştim, Çok mutluyum" dedi.

