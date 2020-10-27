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1700 yıllık kilise internetten satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2020 17:03 | Son Güncelleme

Mardin'deki Mor Yuhanna Süryani Kilisesi, 7 milyon 250 bin liraya satılığa çıkarıldı. 1700 yıllık tescilli kilisenin Süryani cemaatinden alıcı bulması bekleniyor.

1700 yıllık kilise internetten satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Mardin’in Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Akın Sokakta bulunan 1700 yıllık Mor Yuhanna Süryani Kilisesinin sahibi, yapının satılması için girişimlere başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür varlığı olarak tescillediği, girişi iki ayrı oda ve ibadetlerin yapıldığı bölümlerden oluşan Mor Yuhanna Süryani Kilisesinde 3 din adamına ait mezar, iki ayrı da tünel bulunuyor. İbadetin yapılmadığı ve uzun süre marangozhane olarak kullanılan kilisenin satışı için Diyarbakır’da emlakçılık yapan Mahsum Altay'a yetki verildi. Altay'ın yaptığı ekspertiz çalışması sonucu tarihi kilise 7 milyon 250 bin lira fiyat biçilerek internet ortamında satışa çıkarıldı.

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'ALICILARIN SÜRYANİ CEMAATİNDEN OLMASI BEKLENİYOR'

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Emlak işletmecisi Mahsum Altay, alıcıların Süryani cemaatinden olmasına dikkat çektiklerini kaydederek, yapımının turizme kazandırılması için onların teklifini beklediklerini kaydetti.

Altay, "Bundan 5 yıl önce tekrar satışa çıkmış olan bir kilise binasıydı, geçen ay mülk sahibi tekrardan bizimle iletişime geçerek satmak istediğini söyledi. 9 ayda biz buranın ekspertizini yaptık, satılabilir durumunu inceledik, başta kilise olarak bize gelince garipsedik ama tapusuna baktığımızda şahsa ait tapu olduğunu, satışına herhangi bir kanuni engel olmadığını öğrendik. Daha önce marangoz atölyesi olarak kullanılmış, babadan oğula yıllarca devam etmiş bir süreç, şuan ki sahibi de satmak istiyor. Sahibi Müslüman bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 100 yıldan fazladır ibadethane olarak kullanılmıyor, 1700 yıllık geçmişi var, Hıristiyanlığa ait dini motifler var, buranın müzeden aldığımız görüşe göre Mor Yuhanna Süryani Kilisesi olarak tescilli olduğunu söylediler. Biz de arayışta olduğumuz müşterilerin çocuğunu Süryani cemaati olmasına dikkat ettik, inşallah Süryani cemaatine ait olan biri alır, Hıristiyanlık inancına tekrar kazandırıp devam eder. Sağdan soldan kilise nasıl satılır, veya cami de satılabilir mi diye karşılaştırma oldu, işin özünde bir kilise satılmıyor, daha önce kilise olarak ibadet edilmiş, içerisinde kiliseye ait yapıtların olduğu fakat kilise olarak faaliyet gösterilmiyor, atölye olarak kullanılmış, isteyen alıp orayı tekrardan restore ederek Hıristiyanlık inancına kazandırılabilir. Genelde 5 milyon üzeri teklifler aldık, lazerle yapılan ölçümlerde içte 110 metrekare kullanım alanı var, ayrı ayrı bölümler halinde, yüksekliği uzun, içersin de 2 tünel olduğunu söyledi sahipleri. Bir tünel Dayrulzaferan Manastırına diğeri ise kaleye çıktığını söylediler. İçersinde bu tünellerin olması apayrı bir değer aslında, alacak olan kişinin önem göstermesi gereken bir yer, dini hiçbir alana ve mezarlıklara zarar verilmemiş" dedi.

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İHA

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