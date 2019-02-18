18-24 Şubat haftalık burç yorumları

KOÇ 18-24 Şubat haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Enerjiniz yüksek, beklediğiniz gelişmeler tahmininizden daha güzel olabilir. Aşk hayatınızda da şansınız açık olacak. Salı akşamına kadar bu şansınız devam ediyor. Çocuğuyla ilgili beklentisi olanlar varsa hayırlı gelişmeleri yaşayabilirler. Pazartesi günü Venüs-Satürn kavuşumu gerçekleşiyor. Kariyer hayatınızda sizi zirveye taşıyacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Disiplinli çalışmanızın mükafatını alacağınız bir gün olabilir. Başvurduğunuz işten de haber gelebilir. 19 Şubat Salı günü 02:03’te Güneş Balık burcuna geçiş yapıyor. 21 Mart’a kadar duygusal olarak başa çıkamadığınız konuları artık kafanızda netleştiriyorsunuz. Sağlığınızla ilgili daha iyi hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Yeni ilaçlarla eski gücünüze kavuşabilirsiniz. Hayattaki korkularınızın üstüne gitme vakti, unutmayın siz cesaretinizle öne çıkan bir burçsunuz. 19 Şubat’ta ayrıca Başak burcunda 18:53’te 0 derecede dolunay oluşacak. Bu tarihin yakınlarında sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Ofis ortamında sinirleriniz gergin olabilir. Öfkenizi kontrol etmelisiniz. Evcil hayvanınıza da dikkat etmelisiniz. Ayrıca bu dolunay psikolojik olarak da sizi negatif etkileyebilir. Bu dolunay ile kişisel gelişim çalışmalarına başlamanız size iyi gelebilir. Çarşamba ve Perşembe gerginlikler devam edebilir. Enerjiniz düşük, kendinizi depresif hissedebilirsiniz. Perşembe akşamıyla beraber bu enerji yok oluyor. Sizlerin ilişki ve evlilik hayatına odaklandığı bir süreç başlıyor. Cumartesi akşamına kadar partnerinizle var olan sorunlarınızı çözmek isteyebilirsiniz. Gerçekleri dile getirirken karşınızdakini kırmamaya özen gösterin. İlişkisi olanlar bu bağı ciddiyete taşımak için harekete geçebilir. İşinizi ortaklıkla yürütüyorsanız aynı fikir üzerinde anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Cumartesi akşamından sonra maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Hafta sonu özellikle Pazar günü harcamalarınızı kısmak iyi bir fikir olabilir.

BOĞA 18-24 Şubat haftasına ailenize ve evinize düşkün olacağınız bir başlangıç yapıyorsunuz. Uzun zamandır görmediğiniz aile bireylerini ziyaret edebilirsiniz. Onların sağlığıyla ilgili destek olabilirsiniz. Evinizde değişiklikler yapmayı düşünebilirsiniz. Pazartesi Venüs-Satürn kavuşuyor. Akademik hayatınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde sizi bir adım öne çıkartacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni eğitimlere başlamayı düşünebilirsiniz. 19 Şubat Salı günü 02:03’te Güneş Balık burcuna geçiş yapıyor olacak. 21 Mart’a kadar bulunduğunuz ortamda güçleneceksiniz. Belki kariyer başarınız belki eğitim başarınız hiç fark etmez zirvede olacaksınız. Şansa ihtiyacım var diyorsanız 21 Mart’a kadar bu durumu iyi değerlendirin. Dostluk bağlarınızın güçleneceği bir dönemde olacaksınız. 19 Şubat’ta Başak burcunda 18:53’te 0 derecede dolunay oluşacak. Aşk hayatınıza ve çocuğunuza etki edecek bu dolunayda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle aranızda çözemediğiniz sorunlar oluşabilir. Ani tepki vermemeye dikkat edin. Fazla detaylara takılmanız sorunu büyütebilir. Çocuğunuzla da sorunlar yaşayabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe ikili ilişkinizde yeni bir sayfa açmak pek iyi olmayabilir. Perşembe akşamıyla beraber gerginlikler bitse de sizler için enerjinizin düşük olacağı birkaç gün içerisinde olacaksınız. Cumartesi akşamına kadar sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çalıştığınız ortamda sizin altınızda çalışan ekiple anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Sorumluğu sizin almanız gereken durumlar olabilir. Evcil hayvanınız varsa ona da dikkat etmelisiniz. Cumartesi akşamından itibaren enerjiniz yükseliyor. Eşiniz veya sevgilinize vakit ayıracağınız bir dönemde olacaksınız. Pazar günü de sevdiğinizle beraber geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Romantik anlar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER 18-24 Şubat haftasına yoğun bir başlangıç yapabilirsiniz. İletişim trafiğinizin arttığı, yeni kontaklar kurabileceğiniz bir haftadasınız. İnsan iletişiminin etkin olduğu mesleklerde çalışıyorsanız güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda da başarınızın arttığı bir hafta başlangıcı olabilir. Kardeşinizle, akrabalarınızla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. Pazartesi günü Venüs-Satürn kavuşumu gerçekleşiyor. Maddi anlamda sizi güçlü kılacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Borçlarınızı kapatacağınız paralar elinize geçebilir. Miras konunuz varsa sizin lehinize gelişme yaşayabilirsiniz. 19 Şubat Salı günü 02:03’te Güneş Balık burcuna giriş yapıyor. 21 Mart’a kadar kariyer hayatınızda güçlendiğiniz, başarılarınıza başarı katacağınız bir dönem sizi bekliyor. İş değiştirmek istiyorsanız yeni işlere başvurmak için güzel bir dönemde olacaksınız. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede 18:53’te dolunay meydana gelecek. Ailenizin içinde gerginlikler yaşayabilirsiniz. İletişim kurarken dikkatli olmalısınız. Aile bireylerinden birinin sağlık problemiyle ilgili destek olmanız gerekebilir. Çarşamba ve Perşembe evinizin içinde riskli işlerden uzak durmalısınız. Evden çıkarken her şeyi kapattığınızdan emin olun. Perşembe akşamından itibaren şansızın açılıyor. Yapmak istedikleriniz varsa bu akşamdan itibaren harekete geçebilirsiniz. Aşk hayatınızda da hareketlenmeler olabilir. Sevdiğiniz kişiyle iletişiminiz artabilir. Çocuğunuza odaklanacağınız, daha fazla zaman geçireceğiniz günler yaşayabilirsiniz. Partnerinizle zaman zaman aynı fikirde uzlaşmakta zorlansanız da alttan aldığınız sürece sorun olmayacaktır. Cumartesi akşamından sonra enerjiniz biraz azalıyor. Sağlığınız ön planda olacak. Siz kendinizi ihmal ettiyseniz Pazar günü kendinizi daha da halsiz hissedebilirsiniz. Bazılarınız eve iş getirmiş olabilir. Unutmayın zihninizi boşaltmadıkça hem fiziksel hem ruhsal kendinizi yorgun hissedeceksinizdir.

YENGEÇ 18-24 Şubat haftasına maddi gelişmelerle başlayabilirsiniz. Gelirinizde artış olabilecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni yatırımlar yapmak için eyleme geçebilirsiniz. Pazartesi Venüs-Satürn kavuşuyor. İlişki ve evlilik hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkinizi ciddiyete taşımak için sürpriz bir evlilik kararı da olabilir. Evliliğinizde mevcut olan sorunlarınızı çözebilir, daha da fazla aşkla birbirinize bağlanabilirsiniz. Ortak iş açmışlar varsa maddi anlamda sizi güçlendirecek yeni projelerle veya işlerle karşılaşabilirsiniz. 19 Şubat Salı günü 02:03’te Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar eğitim hayatınızda, uluslararası işlerinizde başarılar kaydedebilirsiniz. İyimser düşündüğünüzde her şeyin size pozitif yansıyacağını unutmayın. Felsefe, astroloji gibi konulara merakınız artabilir. 19 Şubat’ta Başak burcunda 18:53’te 0 derecede dolunay meydana gelecek. İnsanlarla kurduğunuz iletişim biraz sert olabilir. Küçük bir soruna bile gereğinden fazla tepki verebilirsiniz. Elektronik aletlerinize dikkat etmelisiniz. Kardeşinizle veya akrabalarınızla ilgili konularda detaycı davranmanız ortak bir noktada buluşmanızı zorlaştırabilir. Çarşamba ve Perşembe günlerinde de bu etkiler devam ediyor olacak. Perşembe akşamıyla beraber daha sakin ve huzurlu bir evreye giriyorsunuz. Ailenizle planlar yapabilirsiniz. Onlara vakit ayırmayı uzun zamandır ihmal ettiğinizi fark edebilirsiniz. Bazen ailevi konularda anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Aile fertlerinden birinin rahatsızlığı gündemde olabilir. Yeni ev bakmak için araştırmalar yapabilirsiniz. Cumartesi akşamından sonra şansınız açılıyor. Enerjiniz yükseliyor, aşk hayatınızda güzel gelişmelerin yaşanacağı bir evreye giriyorsunuz. Hafta sonu sizler için mutlu bir zaman dilimi olacaktır. Çocuğunuzla ilgili de yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşayabilirsiniz.

ASLAN 18-24 Şubat haftasına güzel enerjik bir başlangıç yapıyorsunuz. Kendinizde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Kendinize daha fazla önem verebilirsiniz. Uzun zamandır ertelediğiniz vakit bulamadığınız şeyler varsa haftanın başında biraz kendinize vakit ayırmanız iyi gelecektir. Pazartesi günü Venüs-Satürn kavuşumu gerçekleşiyor. Çalıştığınız ortamda başarı kazandığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Yöneticilik vasfına yükselebilir, altınızdaki ekiple yeni projelere başlayabilirsiniz. Sağlık probleminiz varsa iyileşme sürecine girebilirsiniz. Psikolojik olarak da daha mutlu olacaksınız. Bazı gerçekleri kabul edip kendinize bir yol çizebilirsiniz. 19 Şubat Salı günü 02:03’te Güneş Balık burcuna geçiş yapıyor olacak. 21 Mart’a kadar kronik bir rahatsızlığınız varsa ameliyat konusu gündemde olabilir. Eğer seçme imkanınız varsa Mart ayı başlamadan olmanız daha iyi olacaktır. Borçlarınızı kapatacak maddi fırsatlar karşınıza çıkabilir. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede 18:53’te dolunay meydana gelecek. Maddi gelirinize vurgu yapacak bu dolunayda finansal risk almamalısınız. İnternet üzerinden yapacağınız işlemlerde dikkatli olmalısınız. Çarşamba ve Perşembe günleri de bu etkilerin devam edeceğini unutmayın. Perşembe akşamıyla beraber sosyal tarafınız ön plana çıkıyor. İnsanlarla iletişiminiz artabilir. Kardeşinizle, kuzeninizle, akrabalarınızla görüşebilirsiniz. Kültürel aktivitelere ilginiz artabilir. Eğitim hayatınıza daha çok vakit ayırmanız gereken bir süreçte olabilirsiniz. Cumartesi akşamına geldiğimizde eviniz ve aileniz gündeminizde olabilir. Hafta sonu onlarla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Pazar günü ailecek sevineceğiniz, duygusal anlar yaşayabileceğiniz gelişmeler olabilir. Evinizde değişiklikler yapmayı isteyebilirsiniz.

BAŞAK 18-24 Şubat haftasının başlangıcında kendinizi düşük enerjili hissedebilirsiniz. Rahatsızlıklara açık bir dönemdesiniz, kendinizi ihmal etmeyin. Psikolojik olarak kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Geçmişe çok fazla takıldıkça kendi kendinize enerjinizi düşürebilirsiniz. Pazartesi Venüs-Satürn kavuşuyor. Aşk hayatınızda artık ciddi adımlar atma zamanı gelmiş olabilir. Artık geleceğe dönük bir ilişki isteyebilirsiniz. Bazıları için de ilişkisinin olgunlaştığı, soru işaretlerinin kalmadığı gelişmeler olabilir. Çocuğunuzla ilgili bir haber bekliyorsanız, olumlu gelişmeyi yaşayabilirsiniz. 19 Şubat Salı günü 02:03’te Güneş Balık burcuna giriş yapıyor. 21 Mart’a kadar evlilik hayatınızda aranızdaki aşkın güçleneceği bir dönemde olacaksınız. Ortak iş açmış olanlar varsa gelirlerini arttırabilecek yeni anlaşmalar yapabilirler. 19 Şubat’ta Başak burcunda 18:53’te 0 derecede dolunay meydana gelecek. Sizin burcunuzda gerçekleşecek bu dolunayda sinirleriniz gergin olabilir. Ani tepki vermekten kaçının. Hayatınızda bazı aksilikler ve gecikmeler olabilir. Öfkenizi gereksiz yere partnerinizden çıkartmayın. Sağlığınıza dikkat edin. Çarşamba ve Perşembe Ay’ın hareketlerinden dolayı bu gerginliğiniz devam edebilir. Perşembe akşamıyla beraber bu durum düzeliyor. Daha çok maddi konularınıza akıl yoracağınız bir süreçte olabilirsiniz. Elinize geçen parayı arttırmak için yeni gelir kaynakları araştırabilirsiniz. Cumartesi akşamıyla beraber enerjiniz daha da yükseliyor. Yakınlarınızla, kardeşinizle planlar yapabilirsiniz. Entelektüel yönünüz ağır basabilir. Kitap okumaya, kültürel aktivitelere vakit ayırabilirsiniz. Bazılarınız da kendini geliştirmek için eğitimlere başlayabilir.

TERAZİ 18-24 Şubat haftasına şanslı, enerjisi yüksek bir başlangıç yapıyorsunuz. Dostlarınızla daha fazla vakit geçireceğiniz günler olabilir. Uzun zamandır kendi içinize kapandığınızı düşünebilirsiniz. Bu haftayla beraber sosyalleşiyorsunuz. Derneklerde, yardım kuruluşlarında rol alabilirsiniz. Başarılarınızla kendinizden söz ettirebilirsiniz. Yaptığınız işte adınızı duyurmaya başlayabilirsiniz. Pazartesi günü Venüs ve Satürn kavuşuyor. Ailenizi ilgilendiren bir konuyla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çoğunlukla bu maddi bir gelişme olabilir. 19 Şubat Salı günü 02:03’te Güneş Balık burcuna giriş yapıyor. 21 Mart’a kadar çalıştığınız ortama mevkiniz yükselebilir. Yöneticilik pozisyonuna yükselebilirsiniz. Sağlığınız güçleniyor. Zinde ve enerjik olacağınız bir dönemdesiniz. Psikolojik olarak da mutlusunuz, karamsar olmadığınızda güzellikleri hayatınıza çektiğinizi göreceksiniz. 19 Şubat’ta Başak burcunda 18:53’te 0 derecede dolunay meydana gelecek. O gün riskli işlerden sakının. Sağlığınızı tehlikeye atabilirsiniz. Duygusal olarak geçmişe takılmanız bir sebep yokken enerjinizi düşürebilir. Bu dolunay sizler için artık eski defterleri tamamen kapatma vakti olabilir. Yeniye yer açmak için önce eskiyi tamamen silmiş olmanız gerektiğini unutmayın. Yoga, meditasyon gibi zihninize ve bedeninize iyi gelecek çalışmalar yapabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe günlerinde de enerjiniz bu şekilde olabilir. Perşembe akşamıyla beraber tamamen başka bir psikolojiyle geri geliyorsunuz. Mutlusunuz, kendinize vakit ayırdığınız bir süreçte olacaksınız. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Zaman zaman partnerinize karşı gergin olabilirsiniz. Cumartesi akşamıyla beraber maddi konularınız vaktinizi alabilir. Hayalinizdeki yatırım için araştırmalar yapabilirsiniz. Pazar günü yapacağınız harcamalarda ileride ödeyebilecek karşılığınız olup olmadığına dikkat edin.

AKREP 18-24 Şubat haftasına başladığınızda kariyer hayatınız sizler için ön planda olabilir. Gündeminiz yoğun olsa da yöneticinizle yapacağınız görüşmeler verimli geçebilir. Eğer bir talebiniz varsa Salı sabahı daha uygun olacaktır. Yeni iş teklifleri de alabilirsiniz. Siz de işe başvurmak için harekete geçebilirsiniz. Çalışmıyorsanız geleceğinize dair yapmak istedikleriniz için eyleme geçebilirsiniz. Pazartesi günü Venüs-Satürn kavuşum yapıyor. Kardeşinizle, akrabanızla ilgili gelişme yaşayabilirsiniz. İnsan ilişkilerinin yoğun olduğu bir sektördeyseniz kariyerinizde başarılı bir gün geçirebilirsiniz. Eğitim hayatınızda da güzel bir gün olabilir. 19 Şubat Salı günü 02:03’te Güneş Balık burcuna geçiş yapıyor. 21 Mart’a kadar aşk hayatınızda kendinize güveniniz artıyor. Karşı taraftan sevginize karşılık gördükçe sizin de yüzünüz gülmeye başlıyor. Çocuğunuza destek olmanız gereken bir süreçte olabilirsiniz. 19 Şubat’ta Başak burcunda 18:53’te 0 derecede dolunay meydana gelecek. Bulunduğunuz topluluk içerisinde insanlarla fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bu durum eleştiriler almanıza sebep olabilir. Dostlarınıza karşı da agresif olabilirsiniz. Tepkilerinizin dozajına dikkat etmelisiniz. Bu gerginlikler Çarşamba ve Perşembe de sizleri etkisi altına alabilir. Perşembe akşamıyla beraber sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir sürece giriyorsunuz. Kronik rahatsızlığınız varsa ihmal etmeyin. Enerjiniz düşük olabilir. İsteksiz, bitkin hissedebilirsiniz. Zaman zaman depresif olabilirsiniz. Ama bunları hepsi Cumartesi akşamıyla beraber bitiyor. Enerjiniz yüksek olarak geri dönüyorsunuz. Aşk hayatınızda da gelişmeler olabilir. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Pazar günü partnerinizle romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili haber alabilirsiniz.

YAY 18-24 Şubat haftasına başladığınızda seyahat planlarınız olabilir. Gelecekteki bir tatil için de şimdiden araştırmalar yapmak isteyebilirsiniz. Pozitif bir başlangıç yapıyorsunuz. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle Salı sabahı şansınız açık olacaktır. Akademik konularınız, yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Astroloji gibi konulara ilginiz artabilir. Yeni eğitimlere başlamak isteyebilirsiniz. Pazartesi Venüs ve Satürn kavuşumu gerçekleşiyor. Gelirinizin arttığı maddi olarak güçlendiğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. 19 Şubat Salı günü 02:03’te Güneş Balık burcuna giriş yapıyor. 21 Mart’a kadar evinizle, ailenizle ilgili beklentilerinizde Güneş size destek olacaktır. Ailede beklediğiniz bir sağlık haber olabilir. Bu kişinin güçleneceği bir döneme gireceğini öğrenebilirsiniz. Yeni bir ev almak için harekete geçebilirsiniz. 19 Şubat’ta Başak burcunda saat 18:53’te 0 derecede dolunay meydana gelecek. Kariyer hayatınızda sakin olmanız gereken bir gündesiniz. Yöneticinizle çatışma içinde olabilirsiniz. Vereceğiniz tepkiler ileride sizi zor duruma sokabilir. Sakin olmanız en iyi çözüm olacaktır. Yeni bir işe başvurmak için güzel bir zaman dilimi olmayabilir. Çalışmıyorsanız gelecekte yapmak istedikleriniz için size engel olan kişilere karşı sert bir tavır takınabilirsiniz. Çarşamba gününün tamamı ve Perşembe akşamına kadar kariyerde hala sert etkiler alıyor olacaksınız. Perşembe akşamıyla beraber şansınızın açıldığı bir evreye giriyorsunuz. Dostlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Maddi olarak şansınızı pek zorlamasanız iyi olur. Cumartesi akşamına geldiğimizde enerjiniz düşmeye başlıyor. Özellikle Pazar günü sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Rahatsızlığınızda geçici iyileşmeler olabilir. Geçti sanıp, tedavinizi bırakırsanız daha ciddi bir duruma gidebilir. Hem fiziksel hem psikolojik olarak yorgun olabilirsiniz.

OĞLAK

18-24 Şubat haftasına başladığınızda ekonomik durumunuza odaklanabilirsiniz. Borçlarınız, ödemeleriniz için harekete geçebilirsiniz. Mirasla ilgili bir beklentiniz varsa yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kredi başvurusu düşünebilirsiniz. Kronik bir hastalığınız varsa ameliyat kararı alınabilir. Pazartesi Venüs-Satürn sizin burcunuzda kavuşuyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir gelişme için müjdeli haberi alabilirsiniz. Özellikle bu kariyer ve maddi konularınızı ilgilendiren bir durum olabilir. Sevdiğiniz kişiyle ilgili de ciddiyete giden gelişmeler yaşayabilirsiniz. 19 Şubat Salı 02:03’te Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar iletişim yönünüzün baskın olduğu bir meslekteyseniz güzel bir gelişme önünüze çıkabilir. Sizi daha güçlü kılacak bir pozisyona geçebilirsiniz. Eğitim yaşantınızda başarılara imza atabilirsiniz. Entelektüel yönünüz daha fazla ön plana çıkabilir. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. 19 Şubat’ta Başak burcunda 18:53’te 0 derecede dolunay meydana gelecek. Seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan sebeplerle aksilikler yaşanabilir. İyimser yönünüzü kaybedebileceğiniz bir gündesiniz. Karamsar olmanız enerjinizi daha da düşürebilir. Akademik hayatınızda gergin olacağınız birkaç gün geçirebilirsiniz. Uluslararası işleriniz varsa aksilikler yaşanabilir. Seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Çarşamba ve Perşembe günlerinde hala bu etkilerin altında olacaksınız. Perşembe akşamıyla beraber bu negatiflikler son buluyor. Kariyerinize odaklanacağınız günlerde olacaksınız. Yöneticinizle aranızda bazen anlaşmazlıklar yaşansa da disiplinli çalışmanızın karşılığını maddi ve manevi olarak alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız gelecekte yapmak istediğiniz bir şey için harekete geçebilirsiniz. Cumartesi akşamıyla beraber enerjiniz daha da yükseliyor. Şansınızın açıldığı bir hafta sonu yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla planlar yapabilirsiniz. Evde oturmak yerine sosyal alanlarda vakit geçireceğiniz mutlu bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

KOVA 18-24 Şubat haftasına başladığınızda ilişkiniz ve evliliğiniz ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Partnerinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Baş başa daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ortak iş açmışlar varsa yeni projeler, fırsatlar karşınıza gelebilir. Pazartesi günü Venüs’le Satürn kavuşum yapıyor olacak. Sağlık durumunuzu ilgilendiren bir gelişme yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bir tahlil varsa olumlu haberi alabilirsiniz. Geçmişinizde bıraktığınız bir kişi bu sefer ciddi olarak tekrardan size dönmek isteyebilir. 19 Şubat Salı günü 02:03’te Güneş Balık burcuna giriş yapıyor olacak. 21 Mart’a kadar ekonomik durumunuzun güçleneceği zaman diliminde olacaksınız. Gelecek için finansal durumunuzu az çok netleştirebileceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni yatırımlar yaparak maddi gücünüzü arttırmak isteyebilirsiniz. Yalnız aynı gün gerçekleşecek dolunaya dikkat etmelisiniz. 19 Şubat’ta Başak burcunda 18:53’te 0 derecede dolunay meydana gelecek. Beklenmedik bir borç ya da ödemeyle karşılaşabilirsiniz. Harcamalarınızda çok açılmayın. İnternet üzerinden kartla ödeme yapmanız pek iyi bir karar olmayabilir. Çarşamba günüyle, Perşembe akşamına kadar bu sert etkiler altında olacaksınız. Perşembe akşamıyla beraber pozitif bir sürece giriyorsunuz. Akademik hayatınızda güzel haberler alabilirsiniz. Yurt dışı işleriniz veya başvurularınız olumlu gidebilir. Bazen kendinizi gün içerisinde gergin hissetseniz de genel olarak iyi bir ruh halinde olacaksınız. Cumartesi akşamıyla beraber enerjinizi kariyer konularınıza harcayabilirsiniz. İş değiştirmek istiyorsanız vaktinizi internette geçirebilirsiniz. Çalışmıyorsanız da hep hayal ettiğiniz bir şey almak isteyebilirsiniz.