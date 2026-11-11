Çamaşır makinesini çalıştırmak için 'sihirli saat’! Elektrik faturasını düşürebilir

Elektrik faturasından tasarruf etmek isteyenler için evde en sık kullanılan beyaz eşyalardan biri olan çamaşır makinesini hangi saatlerde ve programlarda çalıştırmanın daha ekonomik olduğunu araştırdık. Elektrik tüketiminde önemli bir paya sahip olan çamaşır makinelerini doğru kullanarak fatura maliyetlerini azaltmak mümkün. Peki, çamaşır makinesini hangi saatlerde çalıştırmak daha avantajlı? İşte elektrik tüketimini azaltmanın püf noktaları...

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ HANGİ SAATTE ÇALIŞTIRMAK DAHA EKONOMİK?

Elektrik aboneleri, sözleşmelerine ve uygunluk durumlarına göre tek zamanlı veya çok zamanlı tarifelerden yararlanabiliyor. Çok zamanlı, diğer adıyla üç zamanlı tarifede elektrik fiyatları günün farklı saatlerine göre değişiyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen üç zamanlı elektrik tarifesinde gün, farklı fiyatların uygulandığı üç döneme ayrılıyor. Sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlarda 06.00-17.00 saatleri gündüz, 17.00-22.00 saatleri puant, 22.00-06.00 saatleri ise gece dönemi olarak kabul ediliyor.

Bu tarifede elektrik birim fiyatının en düşük olduğu dönem gece saatleri. Dolayısıyla üç zamanlı tarife kullanan aboneler, çamaşır makinelerini 22.00-06.00 arasında çalıştırarak elektrik maliyetlerini azaltabiliyor.

Ancak bu saatler tüm aboneler için geçerli değil. Tek zamanlı tarifede elektrik birim fiyatı gün boyunca değişmezken, sürekli yaz saatine göre güncellenmemiş bazı sayaçlarda gece dönemi 23.00-07.00 olarak uygulanabiliyor. Bu nedenle tasarruf etmek isteyenlerin öncelikle elektrik tarifelerini ve sayaçlarının saat ayarını kontrol etmesi gerekiyor.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN BU AYRINTIYA DİKKAT

Çamaşır makinesini gece çalıştırmak her evde aynı tasarrufu sağlamıyor. Türkiye'de tek zamanlı elektrik tarifesi kullanan abonelerin tüketimi, günün hangi saatinde gerçekleşirse gerçekleşsin aynı birim fiyat üzerinden hesaplanıyor.

Bu nedenle tek zamanlı tarifede çamaşır makinesini sabah, öğle veya akşam çalıştırmak tek başına bir fiyat avantajı yaratmıyor.

Üç zamanlı tarifede ise saatlere göre farklı birim fiyatlar uygulandığından kullanım alışkanlıkları önem kazanıyor. Abonelerin elektrik faturalarından veya elektrik tedarik şirketlerinin müşteri hizmetlerinden hangi tarifeyi kullandıklarını öğrenmeleri mümkün.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE 30 DERECE AYRINTISI

Elektrik tüketimini azaltmanın bir diğer yolu ise uygun çamaşırları düşük sıcaklıkta yıkamak. Çamaşır makineleri, suyu ısıtmak için enerji harcıyor. Bu nedenle daha yüksek sıcaklık gerektirmeyen günlük kıyafetlerin 30 derecede yıkanması, yüksek sıcaklıklı programlara göre enerji tüketimini azaltabiliyor.

Özellikle hafif kirli kıyafetlerde düşük sıcaklıkta yıkama tercih edilebiliyor. Bununla birlikte havlu, iç çamaşırı ve hijyen açısından özel bakım gerektiren ürünlerde kumaş etiketleri, deterjan özellikleri ve hijyen ihtiyacı dikkate alınmalı.

MAKİNEYİ YARIM DOLDURMAK FATURAYI ETKİLEYEBİLİR

Az miktarda çamaşır için makineyi sık sık çalıştırmak, yıkanan çamaşır başına düşen enerji ve su tüketimini artırabiliyor. Bu nedenle çamaşırların mümkün olduğunca uygun miktarda biriktirilerek yıkanması öneriliyor.

Ancak makinenin gereğinden fazla doldurulması da doğru değil. Aşırı yükleme, çamaşırların yeterince temizlenmesini engelleyebildiği gibi cihazın performansını da olumsuz etkileyebiliyor. En doğru doluluk miktarı için çamaşır makinesinin kullanım kılavuzunda belirtilen kapasiteye uyulması gerekiyor.

ECO PROGRAMI DA TASARRUF SAĞLAYABİLİR

Modern çamaşır makinelerinde bulunan ECO programları, elektrik ve su tüketimini azaltmak amacıyla tasarlanıyor. Bu programlar standart yıkama seçeneklerinden daha uzun sürebilse de uygun koşullarda daha az enerji tüketebiliyor.

Ayrıca makinenin filtresinin düzenli kontrol edilmesi, bakım programlarının uygulanması ve çamaşırların doğru miktarda deterjanla yıkanması da cihazın verimli çalışmasına yardımcı olabiliyor.

Bu nedenle elektrik faturasını azaltmak için yalnızca çamaşır makinesinin çalıştırıldığı saate değil, kullanılan tarifeye, yıkama sıcaklığına, program seçimine ve makinenin doluluk oranına birlikte dikkat edilmesi gerekiyor.