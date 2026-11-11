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Pencerelerin altındaki küçük delikleri sakın kapatmayın! Nedeni şaşırtıyor

Pencere temizliği yaparken çerçevenin alt kısmındaki küçük delikleri fark etmiş olabilirsiniz. Çoğu kişinin ne işe yaradığını bilmediği bu açıklıklar, ilk bakışta kapatılması gereken boşluk gibi görünebiliyor. Ancak uzmanların açıklamalarına göre bazı pencere sistemlerinde bulunan bu delikler, önemli bir rol oynuyor. Üstelik uzmanlar, yanlışlıkla kapatılmaması konusunda uyarıyor.

Pencerelerin altındaki küçük delikleri sakın kapatmayın! Nedeni şaşırtıyor
Gökçen Kökden

Evlerde kullanılan pencere sistemlerinin üzerinde, özellikle alt çerçeve bölümünde küçük ve dikdörtgen biçimli açıklıklar bulunabiliyor. Bazı pencerelerde plastik kapaklarla gizlenen bu delikler, bazılarında ise dışarıdan rahatlıkla görülebiliyor. Pek çok kişi bu açıklıkların içeriye soğuk hava, böcek veya yağmur suyu girmesine neden olduğunu düşünse de aslında belirli pencere modellerinde tam tersi bir işlev üstleniyorlar.

Pencerelerin altındaki küçük delikleri sakın kapatmayın! Nedeni şaşırtıyor 1

Bir ev sahibi, alüminyum pencerelerinin tamamında bulunan dikdörtgen deliklerin nedenini merak ederek konuyu gündeme taşıdı. Deliklerin sinek, hava akımı ve yağmur suyunun içeri girmesine neden olduğunu düşünen kullanıcıya verilen yanıtlarda, bu açıklıkların pencere sisteminin su tahliye mekanizmasının bir parçası olduğu anlatıldı.

PENCERE ÇEVÇEVELERİNDEKİ KÜÇÜK DELİKLER NE İŞE YARIYOR?

Pencere çerçevelerinin alt bölümünde yer alan bu açıklıklar, İngilizcede "weep holes" olarak adlandırılıyor. Türkçede ise genellikle su tahliye veya drenaj delikleri olarak biliniyor. Bu deliklerin temel görevi, pencere çerçevesinin içerisine veya alt raylarına ulaşan yağmur suyunun dışarı atılmasını sağlamak.

Yağışlı havalarda pencerenin dış yüzeyinden veya birleşim noktalarından bir miktar su, çerçevenin drenaj kanallarına ulaşabiliyor. Bu suyun içeride birikmemesi için belirli pencere sistemlerinde özel tahliye yolları bulunuyor. Pencere üreticisi Pella'nın bakım açıklamalarına göre, tahliye delikleri bulunan modellerde biriken su bu açıklıklardan dışarı yönlendiriliyor.

Dolayısıyla pencere rayında bir miktar su görülmesi tek başına pencerenin arızalı olduğu anlamına gelmiyor. Önemli olan, suyun tahliye kanallarından düzgün şekilde uzaklaştırılması.

KÜÇÜK DELİKLERİ KAPATMAK NEDEN SORUN YARATABİLİR?

Pencere çerçevesindeki açıklıkları fark eden bazı kişiler, buradan soğuk hava veya böcek girmesini önlemek amacıyla delikleri silikon, mastik ya da benzeri malzemelerle kapatmayı tercih edebiliyor. Ancak su tahliyesi için tasarlanmış bir deliğin kapatılması, pencerenin drenaj sisteminin çalışmasını engelleyebiliyor.

Çerçevenin içine ulaşan yağmur suyu dışarı çıkamadığında kanallarda birikebiliyor. Bu durum, pencere çevresinde su sızıntısı ve nem sorunlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor. Benzer şekilde boya kalıntıları, toz ve kir de tahliye deliklerini tıkayabiliyor.

Pencere üreticisi Andersen, suyun tahliye edilemediği veya raylarda birikmeye devam ettiği durumlarda drenaj deliklerinin kir ve yabancı maddeler açısından kontrol edilmesini öneriyor. Pella ise pencere boyama ve bakım işlemleri sırasında tahliye açıklıklarının boyayla kapanmaması gerektiğini belirtiyor.

HER PENCERENİN ALTINDAKİ DELİK AYNI İŞE YARAMIYOR

Pencere çerçevelerinde görülen her boşluk mutlaka su tahliye deliği anlamına gelmiyor. Drenaj sistemlerinin tasarımı, pencerenin markasına ve modeline göre farklılık gösterebiliyor. Bazı pencerelerde tahliye delikleri açık biçimde bulunurken bazılarında özel plastik kapaklar kullanılıyor.

Bu kapaklar da sistemin bir parçası olabildiği için gereksiz yere çıkarılmamaları gerekiyor. Bu nedenle çerçevede görülen bir açıklığın işlevinden emin olmadan silikonla kapatılması veya üzerinde değişiklik yapılması önerilmiyor.

PENCERE DELİKLERİ TIKANIRSA NE YAPILMALI?

Pencere raylarında su birikmesi veya tahliye deliklerinin kirlenmesi durumunda öncelikle pencerenin kullanım ve bakım talimatlarına başvurulması gerekiyor. Uygun modellerde, erişilebilir ray yüzeylerindeki toz ve kirler yumuşak bir fırça ya da fırçalı süpürge başlığıyla temizlenebiliyor. Ancak delikleri genişletmek, yeni açıklıklar açmak veya çerçevenin derinliklerine sert ve sivri cisimler sokmak drenaj sistemine zarar verebiliyor.

Kaynak

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