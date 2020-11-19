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18 aylık kızını tehlikeli durumlarda fotoğraflıyor

19.11.2020 12:25 | Son Güncelleme:
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18 aylık kızını tehlikeli durumlarda fotoğraflıyor

Şakacı bir baba, kız arkadaşını kandırmak yapmak için, 18 aylık kızının tehlikeli durumlardaki fotoğrafını çekip yayınlıyor.

Kenny Deuss, kamera hileleri ve dijital manüpülasyon yöntemleri kullanarak 18 aylık kızı Alix’in tehlikeli durumlar içinde fotoğraflarını çekiyor.

Kenny Deuss, kız arkadaşına şirinlik yapmak için 18 aylık kızının tehlikeli durumlar içinde fotoğrafını çekiyor.
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Elektrikli testere Alix için korkulacak bir şey değil.
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Alix, direksiyon başında bir kavşaktan geçiyor.
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Alix bugüne kadar bir uçurumun kenarında oturuyor, matkap ve testere kullanıyor, araba sürüyor gibi göründü.
Belçika’da yaşayan Kenny, partnerinin kendisine kızının güvenliği ile ilgili sorular sormaya başladıktan sonra böyle bir işe soyundu.

Çektiği fotoğrafları @onadventurewithdad Instagram hesabından paylaşan Kenny, “Kız arkadaşım işe geri dönmek zorunda kaldığında sürekli mesaj atarak Alix’in güvende olup olmadığını anlamak için fotoğraf göndermemi istiyordu. Ben de böyle eğlenceli bir şey yapmaya karar verdim. Kızımın çeşitli tehlikeli durumlar içinde fotoğrafını çekiyorum” dedi.

Küçük Alix, kendisi kadar büyük bir matkapla duvar deliyor.
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Kenny, Alix’i kapattığı sehpanın üzerine ayaklarını uzatmış dinleniyor.
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