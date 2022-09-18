18 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgula

Süper Loto çekilişi her hafta üç defa tamamlanıyor. Çekilişin geçmiş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Güncel sonuçlar ise, haberin detaylarında yer alır... Peki 18 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Sonuçlar, yarım saat sonra belli oluyor.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



