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18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri fotoğrafları | Kısa Çanakkale Zaferi şiirleri

18.03.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri fotoğrafları | Kısa Çanakkale Zaferi şiirleri

Bu yıl 106. yıl dönümü gerçekleşen 18 Mart Çanakkale Zaferi, vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlanıyor. I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen savaşın yıl dönümünde, kullanıcılar 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri ve fotoğraflarını araştırıyor. İşte sevdiklerinize yollayıp paylaşabileceğiniz en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri ve fotoğrafları...

  1. yıl dönümü gerçekleşen 18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milletinin elde ettiği en önemli zaferler arasında yer alıyor. I. Dünya Savaşı sırasında 1915 ve 1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen bu önemli savaşın yıl dönümünde, kullanıcılar 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri ve fotoğraflarını araştırmaya koyuldu. Sevdiklerinize yollayıp sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri ve fotoğrafları...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ VE FOTOĞRAFLARI

YİĞİDİM / ŞEHİDİM

Bakmakla bilinmez kıymetim/kadrim
Her karşı toprağım kutsaldır benim
Uğruma binlerce şehitler verdin
Al kanla yazıldı tarih defterim
Vurulup koynumda yatan yiğidim
Kıyamette elbet sana şahidim
Bu vatan uğruna gitti gençliğin
Göklerden verildi rütben şehidim
Vatan bir cehennem gibi yanıyor
Dünya bizi mağlup olmuş sanıyor
Suskun duran millet bir uyanıyor
İttifaklar Mehmetçiği tanıyor
Kahramanlar burda çoktur seçilmez
Şehitlik şerbeti kolay içilmez
Bir nefes anında umman geçilir
Bilinir ki Çanakkale geçilmez
Burası Türklerin ebedi yurdu
Her Mehmet bir tabur düşman vurdu
Böylece tüm dünya şanın duydu
Yedi Düvel mecbur selama durdu
Dinle beni dinle anla ey gencim
Yiğitler koynumda artar direncim
Atanın yazdı takvime göre
Seninle akranım ben de çok gencim
Huzurla şad olsun ruhu atanın
Pişman oldu soyu bana çatanın
Sonsuza dek sana kutsal vatanım
(Bu)Övünç binlerce kefensiz yatanın
Ey gencim ecdadın bedel ödedi
Uğratma namerdi yurduma dedi
Üzme sen Ata'nı incitme emi
Görevi ilahi bilincindendi
Şöhreti saygıyla söylenip geldi

Zeki İ. KIZILIŞIK

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BİR YOLCUYA

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğdugu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

NECMETTİN HALİL ONAN

ZAFER MARŞI

Tarihi çevir, nal sesi kısrak sesi bunlar
Delmiş Roma'nın kalbini mızrak gibi Hun'lar
Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar, Peçenekler
Türk'ün tarihine binbir zafer ekler
Dünya atımın nalları altında ezildi
Kaç haçlı sefer göğsüme çarpınca kesildi
Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden
Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden.

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ÇANAKKALE İLE ATAM

Atam senin sayende her şey oldu,
Sana minnettarız Atam
Çanakkale savaşında
Düşmanları yenip
Vatanı milleti kurtardın Atam
O, düşüncelerine, fikrine,
Sevgine, saygına,
Cesaretine, yeteneğine,
Hayranım Atam

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Çanakkale bizimdir
Kimseye vermeyiz
Hakkımızla savaşırız
Çanakkale'yi geçirmeyiz

Toprağımızı vermeyiz
Çanakkale'yi geçirmeyiz
Çanakkale geçilmez
Türkoğlu yenilmez

Bayrağımızı koruruz
Nice çocuklar için
Rahat olsun çocuğumuz
Çanakkale'yi geçirmeyiz

Nice düşman yeneriz
Çanakkale'yi geçirmeyiz
Kırmızı beyaz bayrağımız
İçin canımızı veririz

Naime Demirel

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ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.

Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak
Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

M. Akif Ersoy

ÇANAKKALE

Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.
Her karış torağında bin,şehit bir mezar.
Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Sen rahat uyu ey şanlı şehit.
Gölgesinde gölgelen al bayrağın.
Hangi kem göz sana edebilir nazar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Yedi cihana yeter yazdığın destan.
Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.
Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.
Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.
Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Şefik Aydemir

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ÇANAKKALE DESTANI

Yıl 1915
18'indeyiz Martın.
Kendine gel biraz!
Pek tekin değildi Çanakkale'nin suyu,
Geçilmez bu boğaz...
Geçilmez bu boğaz...
Bizi
Ne topun yıldırır,
Ne kurşunun.
Çünkü artık
Başladı cengimiz.
Er meydanında bulunmaz dengimiz...
Sen misin Mustafa Kemal'im ileri diyen?
İşte fırladık siperden.
Sırtına yüklenmiş kahraman
Seyit 276 kiloluk mermiyi,
Koşuyor bataryasına ateşler içinden.
Bu mermi denizlere gömecek Elizabet'i Buvet'i...
Yanıyor bugün Anafarta'lar yanıyor
Denizler yanıyor,
Dağlar yanıyor.
Zafer bizimdir artık
Düşman zırhlıları batıyor...
Türk'üm,
Muzaffer olarak doğmuşuz bir kere.
Bir karış toprak uğruna Kimimiz şehit oluruz.
Kimimiz gazi.
Hiç değişmez bu yazı.
Dünyada her yer geçilir belki
Lâkin geçilmez Çanakkale Boğazı...

Fahri ERSAVAŞ

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ÇANAKKALE SAVAŞINDA KAÇ DÜŞMAN ÖLMÜŞTÜ?

İtilaf Devlelerinin toplamda 45.000 ile 50.000 aralığında kayıp verdiği bilinmektedir. Birleşik Krallık'ta 205.000 zayiat, Fransa'da 47.000 zayiat,
toplamda ise 252.000 zayiat olduğu biliniyor.

ÇANAKKALE SAVAŞININ ÖNEMİ NEDİR?

Türk halkına çok büyük bir motivasyon sağladı.
İngiliz hükümetinin çökmesi ile değişiklik yaşandı.
Yenilmez denilen İngiliz ordusu yenilgiye uğratıldı.
İstanbul'un işgali gecikmiştir.
Türklerin istedikleri zaman neler yapabileceği tüm dünya tarafından öğrenilmiş oldu.
Bu savaşın ardından Kurtuluş Savaşı ile beraber İngiliz emperyalizmi darbe aldı.
Türk tarihinin sonraki zaferleri için önemli bir adım atılmış oldu.

  1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin kaybetmediği tek cephe olma özelliği taşıyor.
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Anahtar Kelimeler:
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