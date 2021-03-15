18 Mart Çanakkale zaferi şiirleri, mesajları ve sözleri

18 Mart Çanakkale Zaferi'ne çok az bir zaman kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en önemli zaferlerden olan Çanakkale Zaferi, bu yıl da her sene olduğu gibi büyük bir mutluluk ve sevinçle anılacak. Türk milletinin tarih yazdığı bu zafer için Çanakkale'ye yapılan anıtta "Dur Yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir." sözleri yer alıyor.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ

18 MART ÇANAKKALE

Bulutlar sarmıştı her yanı,

Kapkara bir geceydi,

Yağmur,bardaktan boşalırcasına,

Sağnak gibi yağıyordu,

Yedi düvelin gemilerinden yükselen,

Top,tüfek sesleri,

Her yanı inletiyordu,

Mustafa Kemalin askerleri,

Aslanlar gibi dövüşüyordu,

Ve Çanakkale kahramanca,

Düşmana selam veriyordu,

Kükrüyordu tepeden,

Mustafa Kemal,

Vatanıma ayak basacaksa düşman,

Yaşamanın ne gereği var,

En son nefer ölünceye kadar,

Dövüşeceksiniz aslanlar,

Görecek bütün dünya,

Ne aslanlar doğururmuş,

Emineler,Hatçeler,Ayşeler,Fatmalar.

Ali Osman Yılmaz

Çanakkale

Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.

Her karış torağında bin,şehit bir mezar.

Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.