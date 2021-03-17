HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 18 Mart Çanakkale zaferinin önemi nedir? Çanakkale savaşıyla nereler alındı?

18 Mart Çanakkale zaferinin önemi nedir? Çanakkale savaşıyla nereler alındı?

17.03.2021 11:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
18 Mart Çanakkale zaferinin önemi nedir? Çanakkale savaşıyla nereler alındı?

18 Mart 1915 tarihinde, dönemin en büyük donanmasına karşı kazanılan zafer ile Türk Devleti, bağımsızlığının ilk adımlarını attı. Dünyadaki güç dengesini ve dünya tarihinin seyrini değiştiren Çanakkale Zaferi ile Türkler kesin zaferlerini elde ederek, ne kadar büyük bir devlet olduğunu bütün dünyaya gösterdi.

İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu ele geçirmek ve Rusya'yla taşıma yolunu açabilmek adına başlattığı Çanakkale Savaşı sırasında hem İttifak Devletleri hem de İtilaf Devletleri çok büyük kayıplar vermiştir. Türk halkı kanlarının son damlasına kadar savaşarak Çanakkale'nin geçilmesine izin vermemiş ve dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir.

18 Mart Çanakkale zaferinin önemi nedir? Çanakkale savaşıyla nereler alındı?

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Osmanlı, içten içe yok olurken ve Avrupa Devletleri tarafından "Hasta Adam" olarak nitelendirilirken bu devletler Osmanlı Devleti'nin dar boğazdaki halinden güç aldı ve Osmanlı'ya savaş ilan etti.

Osmanlı topraklarına dört bir yandan saldıran İngiltere, İtalya, Fransa ve Rusya'ya karşı Türk milleti kendini sadece askeri birlikler ile değil eli silah tutabilen bütün kadın ve erkekler ile savundu.

Kahraman Türk ordusu, Çanakkale cephesinde verdiği destansı mücadele ile yalnızca kendi tarihini değil aynı zamanda dünyanın tarihini de değiştirdi. Çanakkale cephesinde alınan galibiyet ile dünya üzerindeki bütün güç dengeleri değişti ve Türk halkının ne kadar korkusuz olduğu dünyadaki bütün devletler tarafından görüldü.

18 Mart Çanakkale zaferinin önemi nedir? Çanakkale savaşıyla nereler alındı?

ÇANAKKALE SAVAŞINDA NELER OLDU?

Çanakkale Muharebeleri ya da Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı zamanında 1915 - 1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda yapıldı. İtilaf Devletleri ve Osmanlı arasında yapılan kara ve deniz muharebelerine Çanakkale Muharebeleri adı verildi.

İtilaf Devletlerinin amacı Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u almak daha sonra İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmekti. Aynı zamanda Rusya ile erzak tedarik ve askeri ikmal yolunu da açmak isteyen İtilaf Devletleri, İttifak Devletlerini zayıflatmak için ilk önce Çanakkale Boğazı'nı seçti. Çanakkale'yi alamayan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldı. Bu muharebeler sırasında her iki taraf da çok büyük kayıplar verdi.

18 Mart Çanakkale zaferinin önemi nedir? Çanakkale savaşıyla nereler alındı?

OKULLAR HİÇ MEZUN VEREMEDİ

Avrupa Devletleri, Anadolu'yu ve Osmanlı Devleti'nden kalan diğer bütün toprakları ele geçirmek amacıyla hem karadan hem denizden taaruza geçti. Hem dünya hem Türk tarihinde dönüm noktalığı niteliği olan Çanakkale Savaşı, hem karada hem denizde İtilaf Devletleri'nin başarısızlığı ile sonuçlandı. Çanakkale Savaşı'nı kazanabilmek için ülkenin her yerindeki yaşı fark etmeksizin neredeyse bütün erkekler cephelere gitti. Bu nedenle Çanakkale Savaşı döneminde ülkedeki okullar neredeyse hiç mezun veremedi.

ÇANAKKALE ZAFERİ HAKKINDA ÖNEMLİ SÖZLER

  • Harpte iki meş'um (uğursuz) şey vardır. Bunlardan biri taş duvara körükörüne yüklenmek, diğeri kuvvetleri birtakım ayrı ve bağlantısız harekata dağıtıp körletmektir. Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız. (İngiliz Başbakanı Asquith)

  • Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım. (Mustafa Kemal Atatürk)

  • Ordunun yardımı olmaksızın Filo'nun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum. (Churchill)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
İzole olmayıp spor salonuna gitti, 45 kişiye virüs bulaştırdıİzole olmayıp spor salonuna gitti, 45 kişiye virüs bulaştırdı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Adalet Bakanlığı temizlik personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte asıl ve yedek talihliler

Adalet Bakanlı personel alımı kura sonuçları için büyük gün

Antalya'da ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Atatürklü Çanakkale savaşı mesajları | Atatürk'ün Çanakkale savaşıyla ilgili sözleri ve mesajları

İşte Atatürklü Çanakkale savaşı mesajları

Çameli'nde okullara kar tatili

O ilçede okullara kar tatili

Çanakkale savaşı kimlere karşı yapıldı? Çanakkale'de hangi devletler savaştı?

Çanakkale savaşı kimlere karşı yapıldı?

İzole olmayan kişi spor salonuna gitti, 45 kişiye virüs bulaştırdı

İzole olmayıp spor salonuna gitti, 45 kişiye virüs bulaştırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.