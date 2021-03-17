18 Mart Çanakkale zaferinin önemi nedir? Çanakkale savaşıyla nereler alındı?

İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu ele geçirmek ve Rusya'yla taşıma yolunu açabilmek adına başlattığı Çanakkale Savaşı sırasında hem İttifak Devletleri hem de İtilaf Devletleri çok büyük kayıplar vermiştir. Türk halkı kanlarının son damlasına kadar savaşarak Çanakkale'nin geçilmesine izin vermemiş ve dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Osmanlı, içten içe yok olurken ve Avrupa Devletleri tarafından "Hasta Adam" olarak nitelendirilirken bu devletler Osmanlı Devleti'nin dar boğazdaki halinden güç aldı ve Osmanlı'ya savaş ilan etti.

Osmanlı topraklarına dört bir yandan saldıran İngiltere, İtalya, Fransa ve Rusya'ya karşı Türk milleti kendini sadece askeri birlikler ile değil eli silah tutabilen bütün kadın ve erkekler ile savundu.

Kahraman Türk ordusu, Çanakkale cephesinde verdiği destansı mücadele ile yalnızca kendi tarihini değil aynı zamanda dünyanın tarihini de değiştirdi. Çanakkale cephesinde alınan galibiyet ile dünya üzerindeki bütün güç dengeleri değişti ve Türk halkının ne kadar korkusuz olduğu dünyadaki bütün devletler tarafından görüldü.