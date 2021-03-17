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18 Mart’ta ne oldu? İşte adım adım Çanakkale Savaşı’nda yaşananlar

17.03.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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18 Mart’ta ne oldu? İşte adım adım Çanakkale Savaşı’nda yaşananlar

18 Mart, Çanakkale Savaşı’nın 105. Yıl dönümüdür. Çanakkale Savaşı, Birinci dünya savaşının cephelerinden biridir ve aynı zamanda tarihin dönüm noktalarındandır. Okullarda ders kitaplarında anlatılan bu tarihi zafer, her yıl şiirlerle ve törenlerle kutlanır. Çanakkale Savaşı, “Çanakkale geçilemez!” cümlesi ile hafızalara kazınmıştır. 18 Mart Milli mücadele ruhu ile Türk askeri, gücünü tüm dünyaya kanıtlamıştır.

18 Mart, ülkemizde her sene anma törenleri ve şiirlerle beraber anılır. 18 Mart Çanakkale Savaşı’nda Türk askeri hem karadan hem de denizden verdiği mücadele ile tarihin unutulmaz kahramanlık destanları arasına girmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında, 300 bin askerimizin şehit düştüğü Çanakkale Savaşı, zaferle sonuçlanmıştır. 18 Mart günü bu kahramanların tarihi zaferi her sene törenlerle kutlanır.

18 MART’TA NE OLDU?

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.

18 mart şehitler

ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Zorlu koşullara ve büyük kayıplara rağmen tarihe geçen bir zafer kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi anlamı ve önemi geçmişten günümüze unutulmayacak şekilde hafızalara kazınmıştır.

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği tarihi mücadele, sadece Türk tarihinin değil bütün dünya tarihini etkisi altına aldı. Çanakkale Cephesi’nde alınan zafer, dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiştir.

Çanakkale Savaşı’nın Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de yakmıştır. Dünya savaş tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını, savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

18 Mart Çanakkale Savaşı, vatan topraklarını canı pahasına koruyan kahraman şehitlerimizi andığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz bir zafer günüdür. İşte bu nedenle 27.06.2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla “18 Mart Şehitler Günü” olarak kabul edilmiş ve kutlanmaya başlanmıştır.

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