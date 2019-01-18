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18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 10:13 | Son Güncelleme

Bugün 18 milyon öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Okul öncesi, ilkokul ve liselerde okuyan öğrenciler 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatiline girmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, bu ara sayesinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarısının yorgunluklarını atma fırsatı bulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan öğretmenlerin de dinlenme fırsatı bulacağı yarıyıl tatili ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerin karnelerin yalnızca sol tarafının değerlendirilmemesini istedi. Bakan Selçuk, karnelerin sağ ve sol kısmı arasındaki ilişkinin doğru kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Öğrenciler yarıyıl tatiline girdi

2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere toplam 18 milyon öğrenci karne aldı.
Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından iki hafta dinlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler de yarıyıl tatilinde yorgunluklarını atma imkanı bulacak.
2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 4 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek.
Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardındansa 2019-2020 eğitim öğretim yılı, 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
Yarıyıl tatiline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada iki haftalık tatil sürecinin 'eğitime ara vermek' şeklinde algılandığına ama bu dönemin eğitsel bir yanının bulunduğuna dikkat çekti.
Tatilin, hiçbir şey yapılmayan bir dönem olmadığını vurgulayan Selçuk, "Biz teneffüsleri bile eğitimin en yüksek veriminin alındığı bir süre ve süreç olarak görüyoruz" dedi.
Selçuk, "Bundan dolayı tatil kavramını da aslında yeniden düşünmemizde yarar var. Tatil, çocuğun kendisini farklı açılardan beslediği ve duygusal dengesini biraz daha yükselttiği bir dönem olmalı. Karne meselesi de 'Aslında karne kimin?' sorusunu gündeme getiriyor. Karne sadece çocukların karnesi mi, öğretmenlerin, velilerin karnesi mi? Aslında bu hepimizin karnesi. Her ne kadar karnenin üzerinde çocuğun ismi yazıyorsa da hepimizin karnesi" ifadelerini kullandı.

KARNENİN SOL VE SAĞ TARAFINDAKİ İLİŞKİYE DİKKAT

KARNENİN SOL VE SAĞ TARAFINDAKİ İLİŞKİYE DİKKAT
Karnelerin sol ve sağ tarafı arasındaki ilişkiye de dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Selçuk, "Bir çocuğun başarılı ya da başarısız olduğu doğrudan doğruya karnenin sol tarafıyla ilişkilendiriliyorsa o zaman biz öğretimin peşindeyizdir. Ama çocuğun karnesinin sağ tarafındaki bazı davranışlar, özellikler de dikkate alınıyor ve çocuk bütünsel olarak değerlendiriliyorsa o zaman çocuğun bütünsel gelişimine hürmet ediyoruz, saygı gösteriyoruz demektir" diye konuştu.

'BAŞARI KAVRAMI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

'BAŞARI KAVRAMI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'
Selçuk, çocuklar açısından 'başarı' kavramının da gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Annemin benim için kullandığı 'Allah muvaffak etsin' ifadesini çok seviyorum. Çünkü muvaffakiyet kelimesi etimolojik olarak içinde vakıf olmak, vukuf sahibi olmak, içselleştirmek, kalıcı olarak bir öğrenme değeri oluşturmak anlamına geliyor. Öğrendiğimiz bilgiler bize hayat yoldaşlığı yapıyorsa, işe yarıyorsa ve hayatla bağlantılıysa bir anlamı oluyor. Diğer türlü sınav sonuna kadar unutulmayan bilgi, kısıtlı bir başarıyı tanımlamaya başlıyor. Bu anlamda başarılı ya da başarısızlık sadece karnedeki notlarla açıklanamaz. Bundan ziyade çocuğun arkadaşlık ilişkilerindeki, problem çözmedeki, sosyal, duygusal alandaki başarısı, öğrenmeden haz duyup duymadığı, yeni bir şey öğrendiğinde zevk alıp almadığı gibi konularla da ilgili. Başarı aslında bütün bunların toplamından oluşuyor. Bunu bir nota indirgediğimizde Türkiye gibi sınavın çok baskın olduğu ülkelerde çocuklar eğitimin hizasını kaybediyorlar ve eğitimin dengesi bozuluyor."

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Çocukluk dönemindeki karne anılarını da paylaşan Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"Benim aslında çok parlak bir öğrenciliğim olmadı. Okulla arası çok iyi olan bir çocuk değildim. Benim için okul, arkadaşlıklar, sevdiğim öğretmenler ve özellikle ders dışında futbol ve benzeri etkinliklerdi. Bu açılardan okula gitmek çok değerliydi."
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