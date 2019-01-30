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18 suçtan yakalaması ve 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucu ticaretinden yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 07:37 | Son Güncelleme

Samsun’da 18 ayrı suçtan yakalama müzekkeresi bulunup, ayrıca hakkında 10 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da 18 ayrı suçtan yakalama müzekkeresi bulunup, ayrıca hakkında 10 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bekar evinden uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen, aynı zamanda cezaevi firarisi olup hakkında 18 ayrı suçtan yakalama müzekkeresi ile 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.’yı (40) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda H.A. ile teması görülen 1 kullanıcıdan 56 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. H.A.’nın evinde yapılan aramada 2 paket halinde 24,18 gram bonzai, 0,23 gram esrar maddesi ile karışık tütün, 132 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Söz konusu şahsın evinde bulunan 6 kişiye uyuşturucu kullanmak suçundan yasal işlem yapılırken, polisteki sorgulanması tamamlanan H.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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