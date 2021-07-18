18 Temmuz Pazar günlük burç yorumları! Burcunuz bugün size neler söylüyor?

Bugün başak burcu kendisini manipüle edebilir. Yay burcu ise öğleden sonra akılcı kararlar alabilir. Kova burcunun kaygılanmamaya ve stres yapmamaya dikkat etmesi gerekiyor. İşte Astrolog Merve Rençber'in koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcu yorumları...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün derin düşünceler içerisinde olabilir, pek çok duygu ve düşünceyi daha yoğun yaşayabilirsiniz. Kardeşler ve aile üyelerinizle ortak aktiviteler içerisinde olabilirsiniz. Evinize düzen getirmek, temizlik yapmak rahatlatıcı olacaktır.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gündüz saatlerinde iç dünyanızda farklı duygu ve düşüncelere dalabilir, daha manipülatif ve etkileyici olabilirsiniz. İlişkiler ön planda olurken, iletişim trafiğiniz artacak, sosyalleşeceksiniz. Bir duygunuzu dile getirme arzunuz artabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün görev ve sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Yapılacak işler, mesailer, tamamlanması gereken işler gündemde olabilir. Görüntünüz ve tarzınızla ilgili bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. İstekleriniz ve duygularınızla ilgili bir iç sorgulama yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkiler ve aşk hayatınız ön planda olacaktır. Duygularınızda, düşüncelerinizde daha yoğun ve güçlü dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Akıl ve duygu arasında denge kurmaya önem verebilirsiniz. Beklentileriniz artabilir, akşam saatlerinde açık konuşmalar yapılabilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bilinçaltı etkili rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Aile üyeleri, akrabalar ve yakınlarınız günü geçirmeyi tercih edeceğiniz ilişkiler olabilir. Zaman zaman kendi alanınızda kalmak, kendi içinize dönmek sizi daha iyi hissettirebilir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün meraklı, araştırmacı, iğneleyici ve eleştirel tavırlarınız öne çıkabilir. Manipülatif davranıp etrafınızdaki insanları etkiniz altına alabileceğiniz gibi kendi kendinizi de manipüle edebilirsiniz, dikkat. Olumlama yapın ve dedikodudan kaçının.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal hareketlilik artacaktır. Gündüz saatlerinde harcamalarınız olabilir. Aile üyeleriniz ve kardeşleriniz için hediyeler alabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise bir blokaj veya kısıtlanmışlık hissedebilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün görüntünüzle, tarzınızla ilgilenebilir; beslenme düzeninizde değişiklik yaratabilir, kendinizi kontrol etme noktasında daha iradeli olabilirsiniz. Gün içinde hızlı duygusal dalgalanmalardan kaçının, ya hep ya hiç eğiliminde tavırlar sergilemeyin.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. İçinizdeki hassas ve duygusal tarafı gizlemek, bazı duyguları kendi içinizde yaşamak isteyebilirsiniz. Öğleden sonra hayatınızın farklı alanlarında akılcı kararlar alabilir ve mantıkla hareket edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal çevreniz ön planda olacaktır. Gündüz saatlerinden itibaren sosyal ortamlara katılabilir, bu ortamlar aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Finansal konularda çevrenizden fikir ve destek alabilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş hayatınızla ilgili görüşmeler, toplantılar içerisinde olabilir; işiniz ve eğitiminiz için çabalayabilir, kendinize yatırım yapmak, kendinizi geliştirmek için araştırma içine girebilirsiniz. Kaygı ve stres mide hassasiyetlerine sebebiyet verebilir, dikkat.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün anlayış ve uyum sizin için daha önemli olacaktır. Sevdiklerinizden ve yakınlarınızdan farklı konularda anlayış bekleyebilir, bazense hassas ve alıngan olabilirsiniz. Estetik ve güzellik konuları ön planda olabilir. Kendinizle ilgilenmek sizi daha iyi hissettirecektir.



