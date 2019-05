İSTANBUL (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından düzenlenen 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, başladı.

Üniversite açıklamasına göre, geniş bir katılımla başlayan 18.Uluslararası İşletmecilik Kongresi, OKÜ 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde gerçekleştiriliyor. Kongrenin açılışında, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güler Alkan, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Jandarma Komutanı J. Albay Tamer Bilacan, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu AŞ Üyesi Fuat Tosyalı, bölge üniversitelerin rektörleri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy, siyasi parti il başkanları, Osmaniye'ye yurt dışından gelen konuşmacılar United Kingdom Hull University Business School Prof. Dr. Mahbub Zaman, Portugal University of Porto Prof. Dr. Carlos Pedro Ferreira, Poland University of Euroregional Economy Ass. Prof. Dr. Tomasz Weierzchowski, United Kingdom University of East Anglia Norwich Business School Prof. Dr. Kishore Gopalakrishna Pillai, ülkemizin farklı üniversitelerinden 240 bildiri ile katılan akademisyenler, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üniversitenin akademisyenleri, idari personeli, öğrencileri ile Osmaniyeliler yer aldı.