18 yaş ve üstü ne zaman aşı olacak? Bakan Koca açıkladı...

Edirne'de düzenlen basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok merak edilen aşılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca 18 yaş ve üstünün aşılanacağı tarihi kamuoyu ile paylaştı. Peki 18 yaş ve üstü ne zaman aşı olacak?

18 YAŞ VE ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenmiş olan basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi tedbirleri, vaka sayıları ile alakalı rakamlar, Sputnik V aşısının ülkeye ne zaman geleceği ve uygulanma takvimi, yerli aşının durumu ve muhtarların aşılanma programı ile 18 yaş ve üstü vatandaşların aşılama programları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, “Önümüzdeki 3 veya 4 ay içinde yani yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında bir gayret ve çaba içindeyiz. Özellikle haziran ayı sonu itibarı ile 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz, bunda kararlıyız. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.