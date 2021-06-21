18 yaş ve üstü ne zaman aşı olacak? İşte koronavirüs aşı takvimi!

Ülkemizde aşılama süreci öncelik sıralamasına göre hızla devam ederken, aşı sıralamasının 18 yaş ve üzerine ne zaman geleceği merak edilemeye başlandı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahretti Koca'nın yaptığı bilgilendirme paylaşımında 30 yaşın üzerindeki vatandaşların aşılama sürecinin pazar gününden itibaren başladığını duyurmuştu. Peki 18 yaş ve üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşı takvimi...

18 YAŞ VE ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan aşı takvimi açıklamasına göre son olarak 30 yaşın üzerindeki vatandaşlara aşılama uygulamasına geçildiği ifade edilmişti. Ülkemizde son bir kaç haftada hız kazanan aşılma sürecinin ardından Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda ise gözler 18 ve üstü yaş için aşı randevularının ne zaman açılacağına çevrildi. Konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmasa da bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yaş ve üzeri için kısa süre sonra aşılamanın başlayacağının sinyallerini verdi. Öte yandan vatandaşlar aşı takviminde yer alıp, almadığını ise e-Nabız ve MHRS sistemleri üzerinden açılan randevu ekranından öğrenebilecekler.

18 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN AŞI SİNYALLERİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs aşılama takvimine ilişkin olarak son gelişmeleri aktardı. 18 yaş ve üstü için aşılama sürecine geçileceğini açıklayan Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."

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