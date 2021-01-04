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18 yaşına basan Greta 'karanlık sırları ifşa edecek'

04.01.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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18 yaşına basan Greta 'karanlık sırları ifşa edecek'

Genç yaşına rağmen ismini tüm dünyaya duyurmaya başarsa da komplo teorilerinin de tam ortasında yer alan iklim aktivisti Greta Thunberg, 18. yaşını kutluyor.

Tebriklere teşekkür için yaptığı Twitter paylaşımında bu teorilere de dokundurmadan geçmeyen Thunberg, 'Gizli sırları ifşa edeceğim" diyerek 'müjdeyi verdi.'

Henüz 15 yaşındayken iklim değişikliğiyle mücadele için tek başına okul grevi başlatan ve adını küresel çapta duyuran, hatta BM'de dünya liderlerini eleştiren İsveçli aktivist Greta Thunberg dün 18 yaşına bastı.

Yaşının genç olması nedeniyle kendisini yönlendirenler olduğuna dair komplo teorilerine dahil edilen Thunberg, yeni yaşı için yaptığı paylaşımda da esprili bir dille bu iddialara gönderme yaptı.

Twitter hesabındaki paylaşımında doğum günü tebrikleri için teşekkürlerini ileten Thunberg, "Bu gece pubda iklim ve okul grevi komplo teorilerinin ardındaki tüm karanlık sırları ve artık beni kontrol edemeyecek olan kötü kişileri ifşa edeceğim! Sonunda özgürüm" ifadelerini kullandı. Thunberg üzerinde 'Düz Mars Topluluğu' yazan tişörtünün fotoğrafını da paylaştı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk 2017'de Dünya'nın düz olduğunu savunanları "Neden Dün Mars Topluluğu da yok?" diyerek tiye almıştı.

'İHTİYACIM OLMAYAN KIYAFETLERİ ALMAMA GEREK YOK'

Thunberg 18. yaş günü için Sunday Times gazetesine verdiği demeçte de yaşam tarzına ilişkin açıklamalar yaptı. Artık yeni kıyafet almadığını ama kıyafet seçimi kendisininkinden daha az çevre dostu olanları da yargılamadığını anlatan Thunberg şunları söyledi: "Sanırım en kötü senaryo ikinci el kıyafet almak olacak ama yeni kıyafetlere ihtiyacım yok. Çok kıyafeti olanlar biliyorum, dolayısıyla onlardan bana ödünç vermelerini isteyebilir, artık giymedikleri kıyafetler olup olmadığını sorabilirim. Mutlu olmak için Tayland'a uçmama gerek yok. Mutlu olmak için ihtiyacım olmayan kıyafetler almama gerek yok. Dolayısıyla yaptığım bu tercihi bir fedakarlık olarak görmüyorum."

'ÇOCUK SAHİBİ OLMAK BENCİLCE DEĞİL'

Araştırmalara göre uzun uçak yolculuklarından kaçınmak, bireylerin karbon emisyonunu azaltmak için başvurabilecekleri en etkili yöntemlerden biri olsa da en etkili şey çocuk sahibi olmamak. Thunberg is bu konuda o kadar katı düşünmüyor: "Çocuk sahibi olmanın bencilce olduğunu düşünmüyorum. Sorun insanların kendisi değil davranışlarımız."


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