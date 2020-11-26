18 yaşında 25 kilo verdi, iki ay yataktan kalkamadı!

İskoçya’da yaşayan 18 yaşındaki Ellie Spofforth, henüz ilkokul çağında yaşıtlarının zorbalığına maruz kalarak kilosu konusunda anksiyete yaşamaya başlamıştı. Ellie, anoreksiya nedeniyle 25 kilo kaybetti. Anoreksiya ile verdiği mücadeleyi anlatan Ellie, “Büyürken her zaman yemek yemeyi severdim. Yeni şeyler denemeyi ve ailem için bir şeyler pişirmeyi severdim. İlk okuldayken diğer kızlar görünüşümle ilgili yorumlar yapmaya başlamıştı ve sınıftaki en iri kız olduğumu söylüyorlardı. Görünüşümle ilgili kötü hissetmeye başlamıştım” dedi. Ellie 12 yaşındayken yemek yemeyi bırakmaya başladı. “Görünüşümü değiştirmek istedim ve 12 yaşındayken öğünlerimden kısmaya başladım. Daha az yemek için vegan oldum ve her gün çok az yiyecekle beslendim” diyen Ellie orta öğretime başladığında artık diyete başlamıştı. Ellie sağlıksız beslenme alışkanlığını sürdürdü ve 16 yaşına geldiğinde artık ailesini paniğe sürükleyecek kadar az yiyor ve günde 30 bin adım atıyordu. Ellie durumunun boyutunu gizlemek için doktor tarafından tartıldığında giysilerinin içine ağırlık koyuyordu.

Yeme bozukluğu için özel bir birimde tedavi olan Ellie 19 kilo aldı. “Çok karanlık bir dönemdeydim, bana depresyon ve anoreksiya nevroza teşhisi konmuştu. Bir şeyler yiyordum ama yemekten sonra banyoya koşarak yediğim şeyleri çıkarıyordum. Ailem farkına varmadan kusabiliyordum. Beni duyamasınlar diye tuvaletteyken muslukları açıyordum” diyen Ellie kaybettiği kiloları gizlemek için bol giysiler giymeye ve doktorlar tarafından tartılırken giysilerine ağırlık yerleştirmeye başladı. Sonunda 2018 Mart’ında akıl sağlığı ile ilgili endişeler nedeniyle bir yıl yatarak tedavi gördü. Yeme bozukluğu saç dökülmelerine neden oldu. Ancak bir yıllık tedavinin kendisine faydadan çok zarar getirdiğini söyleyen Ellie “Orada olduğum sürede kendime zarar verme, kafamı duvara vurmak gibi bir sürü kötü alışkanlık edindim ve yemeklerden sonra hala kusuyordum. Etrafımdaki hastalıklar ve hasta insanlar bende stres bozukluğu ve travma yarattı. İki ay yatağa bağlı yaşadım ve altı ay tekerlekli sandalyeden kalkamadım. Yeme bozukluğum da giderek güçleniyordu çünkü egzersiz yapmama izin verilmiyordu. Hiçbir özgürlüğüm yoktu ve sıkıştırılmıştım. Ailemden ve arkadaşlarımdan uzak olmak çok zordu” dedi.

Ellie Mart 2019’da taburcu oldu. Artık her zamankinden daha fazla mücadele veriyordu ancak bu mücadelesini ailesinden saklamaya devam etti. Ellie şarkı bestelemenin iyileşme sürecinde kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Taburcu edildiğimde her zamankinden daha kötüydüm ve bir sürü kötü alışkanlık edinmiştim. Besin eksikliği nedeniyle saçlarım dökülüyordu ve vücudum tüylenmeye başladı. Bedenim tehlikede olduğumu bildiği için beni korumaya çalışıyordu. Hiç halim olmasa da her gün 30 bin adım atmaya çalışıyordum” diyen Ellie bir gün 56 yaşındaki annesi Cherly’a bir not yazarak gerçek kilosunu ve yeme bozukluğunu itiraf etti. Bu nottan sonra bir sene önce yattığı hastaneye geri gönderilen Ellie’nin durumu kritikti. Ellie 18 yaşına geldiğinde yeme bozukluğu yaşayan yetişkinlerin bulunduğu bir hastaneye alındı ve nihayet iyileşmeye odaklanabildi. Ellie aynı hastalığı yaşan insanları dürüst olmaları için teşvik etmeye çalışıyor. Burada daha eğitimli bir personelle karşılaştığını ve kötü alışkanlıklarını bırakmaya başladığını söyleyen Ellie “Burası benim için bir dönüm noktası oldu. Her gün iyileşmek için daha çok çabaladım. Altı ayın sonunda taburcu olmama izin verdiler” dedi.