18 yaşında 25 kilo verdi, iki ay yataktan kalkamadı!

“Görünüşümü değiştirmek istedim ve 12 yaşındayken öğünlerimden kısmaya başladım. Daha az yemek için vegan oldum ve her gün çok az yiyecekle beslendim” diyen Ellie orta öğretime başladığında artık diyete başlamıştı.

Anoreksiya ile verdiği mücadeleyi anlatan Ellie, “Büyürken her zaman yemek yemeyi severdim. Yeni şeyler denemeyi ve ailem için bir şeyler pişirmeyi severdim. İlk okuldayken diğer kızlar görünüşümle ilgili yorumlar yapmaya başlamıştı ve sınıftaki en iri kız olduğumu söylüyorlardı. Görünüşümle ilgili kötü hissetmeye başlamıştım” dedi.

Ellie Mart 2019’da taburcu oldu. Artık her zamankinden daha fazla mücadele veriyordu ancak bu mücadelesini ailesinden saklamaya devam etti.

Ellie şarkı bestelemenin iyileşme sürecinde kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Taburcu edildiğimde her zamankinden daha kötüydüm ve bir sürü kötü alışkanlık edinmiştim. Besin eksikliği nedeniyle saçlarım dökülüyordu ve vücudum tüylenmeye başladı. Bedenim tehlikede olduğumu bildiği için beni korumaya çalışıyordu. Hiç halim olmasa da her gün 30 bin adım atmaya çalışıyordum” diyen Ellie bir gün 56 yaşındaki annesi Cherly’a bir not yazarak gerçek kilosunu ve yeme bozukluğunu itiraf etti.

Bu nottan sonra bir sene önce yattığı hastaneye geri gönderilen Ellie’nin durumu kritikti. Ellie 18 yaşına geldiğinde yeme bozukluğu yaşayan yetişkinlerin bulunduğu bir hastaneye alındı ve nihayet iyileşmeye odaklanabildi.

Ellie aynı hastalığı yaşan insanları dürüst olmaları için teşvik etmeye çalışıyor.

Burada daha eğitimli bir personelle karşılaştığını ve kötü alışkanlıklarını bırakmaya başladığını söyleyen Ellie “Burası benim için bir dönüm noktası oldu. Her gün iyileşmek için daha çok çabaladım. Altı ayın sonunda taburcu olmama izin verdiler” dedi.