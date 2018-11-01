HABER

18 yaşındaki Serap'tan kahreden haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta lösemi tedavisi gören 18 yaşındaki Serap Akıllı, hayatını kaybetti.

18 yaşındaki Serap'tan kahreden haber

Gökçebey ilçesine bağlı Hacımusa köyünde yaşayan Perihan ve İsmail Akıllı çiftinin kızları Serap Akıllı, 4 yıl önce lösemi hastalığı nedeniyle tedavi görmeye başladı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavisi süren Serap Akıllı'nın hastalığı, bir süre önce ilerledi. Akıllı'nın yakınları, sosyal medya aracılığıyla sık sık kan bağışı çağrısında bulundu. Ancak Serap Akıllı, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

1

Serap Akıllı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Genç yaşta kansere yenilen Serap Akıllı, bugün köy camiinde kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

2

Kızının gelinlik örtülen tabutunun başında dualar okuyan İsmail Akıllı'nın üzgün ve bitkin olduğu görüldü. (DHA)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kömür fiyatlarındaki artış, odunculara yaradı      Kömür fiyatlarındaki artış, odunculara yaradı      
Siirt'te 'Hamsi Festivali' yapılacakSiirt'te 'Hamsi Festivali' yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak lösemi serap akıllı

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta PKK'lı teröristin yakalanma görüntüsü

Şırnak'ta PKK'lı teröristin yakalanma görüntüsü

TEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu

TEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

RTÜK'ten Trabzon'daki cinsel istismar suçuna ilişkin görüntülere yayın yasağı!

RTÜK'ten Trabzon'daki cinsel istismar suçuna ilişkin görüntülere yayın yasağı!

Baraj suları çekilince tarih ortaya çıktı

Baraj suları çekilince tarih ortaya çıktı

Test görüntüleri ortaya çıktı! İşte Türkiye'nin ürettiği HABRAS…

Test görüntüleri ortaya çıktı! İşte Türkiye'nin ürettiği HABRAS…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.