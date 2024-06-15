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  4. Bursa'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Bursa'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

15.06.2024 23:38
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobil ile çarpışan minibüs, savrularak oto yedek parça dükkanına girdi. Kazada iki araç sürücüsü ile minibüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 20.45 sıralarında Beşevler Küçük Sanayi Sitesi, 4'ncü ve 5'nci blok kavşağında meydana geldi. Mustafa K. yönetimindeki minibüs, Arif D. Yönetimindeki otomobille çarptı.

BİR YOLCU YOLA SAVRULDU!

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, yol kenarında bulunan oto yedek parça dükkanına çarparak dururken, kazanın şiddetiyle minibüsün otomatik kapısının açılması sonucu bir yolcu yola savruldu.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücüler ile minibüsteki 8 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Bursa Otomobil
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