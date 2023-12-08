180 bin ton bekleniyordu! Bakan Yumaklı'dan zeytin hasadı açıklaması: Üretimimiz tüketimimize yeter vaziyette

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Akhisar ilçesinin kırsal Akçeşme Mahallesi'nde zeytin hasadına katıldı. Bakan Yumaklı'ya AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve partililer eşlik etti. Üreticilerle bir süre sohbet eden Bakan Yumaklı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Artık zeytin hasadının sonuna geliniyor. Bugün bir anlamda kapanışını yapmak bize nasip oldu. Elbette Manisa hem üzüm için hem zeytin için hem hayvansal üretimde kanatlı üretiminde hakikaten çok gurur verici rakamlara ulaşmış bir şehrimizdir. Zeytinin de 'başkenti' diyebiliriz. Sadece bir hasat anlamında değil aynı zamanda zeytinlerin tarihi bir değeri var. Pek çok zeytin ağacı var yine aynı şekilde. Hatta buna bağlı olarak da geleneksel zeytinyağı üretimi UNESCO listesine girmiş vaziyette" dedi.

'ÜRETİMİMİZ TÜKETİMİMİZE YETER VAZİYETTE'

Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek hasadının yapıldığını belirten Bakan Yumaklı, "Bu hasattan yaklaşık 440 bin ton zeytinyağı üretimi yapıldı. Bu yıl 180 bin ton civarında bir zeytinyağı üretimimiz olacak. Çünkü malumunuz bir yıl var yılı, bir yıl ise yok yılı. Bu yıl da 180 bin tonluk bir üretimimiz olacak. Türkiye'mizin zeytinyağı tüketimi 160 bin ile 180 bin ton civarında. Yani bizim üretimimiz sadece bu yıl ürettiğimizi düşünsek bile bizim tüketimimize yeter vaziyettedir. Dolayısıyla zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara vatandaşımızın, milletimizin itibar etmemesini özellikle istirham ediyorum. Tabii bu tür konular gündeme geldiğinde herkesin bir şekilde, 'kötü niyetli olanların' diyelim bunu kullanma amacıyla kendine özgü birtakım yöntemler uyguladığını da görüyoruz" diye konuştu.

'3 BİN 500'ÜN ÜZERİNDE DENETİM YAPILDI'

Zeytinyağı görünümünün altında farklı ürünler satıldığıyla ilgili şikayetler aldıkları andan itibaren ekiplerin denetim için sahaya çıktığını belirten Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu zamana kadar 3 bin 500'ün üzerinde denetim yapıldı. Bunların arasında tespit edilenlerle ilgili gerekli işlemler yapıldı. Çok yoğun bir şekilde de denetimlerimiz devam edecek. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması ile alakalı hiçbir şekilde bir toleransımız olmayacak. Özellikle de bütün dünyada çok güçlü olduğumuz üründe bunun yapılması ülkemiz adına hakikaten son derece üzücü. Üreticilerimiz adına üzücü. Bütün dünyada zeytin üretimiyle ilgili problemin olduğu bir dönemde bizim kendimize yeter ürünü üretmiş olmamız, geçen yıldan bu yana yine devreden stoklarımızın olması ülkemizin kesinlikle zeytinyağı konusunda herhangi bir problem yaşamayacağını da garantisidir zaten. Çiftçilerimiz üretmeye devam etsinler, biz her zaman için çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Bakan Yumaklı daha sonra beraberindekilerle Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret edip, zeytin sıkımına katıldı.

(DHA)





