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180 dolarlık telefon: Samsung Galaxy M21 tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.03.2020 13:30 | Son Güncelleme

Amiral gemisi modellerini tanıttıktan sonra gözünü orta segmente çeviren Samsung, bu doğrultuda Samsung Galaxy M21 modelini resmen tanıttı.

180 dolarlık telefon: Samsung Galaxy M21 tanıtıldı!

180 dolar fiyatına rağmen sunduğu özellikler ile Çinli rakiplerine cevap veren Samsung, yine kamera konusunda farkını konuşturuyor.

SAMSUNG GALAXY M21 ÖZELLİKLERİ

Samsung‘un orta segment telefonunda oldukça büyük olan 6.4 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran bulunuyor. Gücünü 8 çekirdekli 2.3 GHz hızında çalışan Exynos 9611 yonga setinden alan telefonda 4 GB RAM kullanılıyor.
64 GB ve 128 GB‘lık sürümleri bulunan telefonda; 48 Megapiksel f/2.0 diyafram + 5 Megapiksel f/2.2 diyafram + 8 Megapiksel f/2.2 diyafram arka kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 20 Megapiksel f/2.0 diyaframlı selfie kamerası bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY M21 FİYATI

15W hızlı şarj destekli 6.000 mAh gibi oldukça devasal kapasiteli bataryadan beslenen bu model, kutusundan One UI 2.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor. Henüz ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmeyen bu modelin, Türkiye’de 2.500 TL bandında satılacağını söyleyebiliriz.

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