1850'den beri kullanılıyor! Moda dünyasının yeni gözdesi: Ehram

Yüzyıllardır Anadolu’nun çeşitli illerinde kadın giysisi olarak kullanılan ehram, modern tasarımlarla tekrar hayat buluyor. Erzurum, Bayburt, Erzincan, Elazığ, Ağrı, Van, Malatya ve Kayseri gibi bölgelerde koyun yününün incecik ipliklere dönüştürülmesiyle elde edilen bu değerli kumaş, ayakkabıdan çantaya, ceketten masa örtüsüne kadar pek çok farklı üründe kendine yer buluyor. Geleneksel dokuma teknikleriyle üretilen ehram, hem el emeği hem de sağlıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Ehram kumaşının geleneksel kullanımının büyük ölçüde terk edilmesine rağmen moda dünyasına farklı tasarımlarla girmesi için özel çalışmalar yapılıyor.

1850'Lİ YILLARDAN BERİ KULLANILDIĞI BELİRTİLDİ

Erzurum, Bayburt, Erzincan, Elazığ, Ağrı, Van, Malatya ve Kayseri gibi daha bir çok ilde ehram, ince eğrilmiş koyun yününden yapılan çok zahmetli aşamalardan geçerek düz yüzeyli mekikli dokuma ile elde edilen kadın dış giysisinin adı olarak özetleniyor.

Yazılı kaynaklarda ehramın ilk ne zaman dokunmaya ve kullanılmaya başlandığına ilişkin kesin bilgiye ulaşılamamakla birlikte bugünkü şekliyle 1850'li yıllardan beri kullanıldığı belirtiliyor.

"KISIR KOYUN VE KOÇ YÜNÜNDEN EHRAM OLMUYOR"

Ehram için koyunun 6-7 aylarında kırkılan yünü kullanılıyor. Bölge halkı bu yünün tellerinin uzun olduğuna, yağmurda çekmeyeceğine; kısır koyun ve koç yününden ehram olmayacağına inanıyor. Ehramın değeri ipin inceliği ile doğru orantılı olarak değerlendiriliyor. Ehramda genellikle kahverengi, siyah, krem gibi yünün doğal renkleri kullanılıyor, renkli iplerle ehram üzerine dokuma esnasında ya da sonradan elle nakış işleniyor. Yazın ve kışın yaygın olarak kullanılıyor. Yazın açık renk kışın koyu renk tercih ediliyor. Doğal yün oluşu nedeniyle özellikle kışın örtünmeyle beraber, ısınma avantajı da sağlıyor. Koyun yününden yapılan ve kimyasal madde içermeyen sağlıklı olması yönüyle tercih edilen el emeği olan bu kıymetli kumaş günümüzde kadın/erkek giysisi ve aksesuarlarına(kadın el çantası/cüzdan, dizlik, erkek yelekleri, kravat, kemer, anahtarlık, magnet) varana dek yapılmakta olup geleneksel ehram kullanımından modern kullanıma adapte edildi.

TEZGAHLARDA DOKUNUYOR

Ata yadigarı olarak bilinen, geçmişte kadınların örtünmek amacıyla kullandığı ehram, çeşitli nakış teknikleriyle süslenerek şimdilerde ayakkabıdan cüzdana, kravattan cekete, masa örtüsünden anahtarlığa pek çok ürünün yapımında kullanılıyor. Ehram ustalarının bahar döneminde köy köy dolaşarak en iyi koyunun yününü topladıklarını ve alabalık suyunun olduğu köylerde bu yünleri tokaçlama yıkanıyor. Temizlenmiş yünün kaliteli kısmı ayrılarak tarama ve çirişleme işlemiyle ipler tezgahta dokumaya hazır hale getiriliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

