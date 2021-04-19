19 – 25 Nisan haftası burç yorumları | 20 Nisan Güneş Boğa burcuna geçiyor

Boğa burcunun etkisiyle bu hafta hayatımızdaki olaylara karşı daha gerçekçi ve somut şekilde bakmaya başlıyoruz. Boğa burcunun sabırlı bir burç olması, diğer burçları da etkiliyor ve ilişkilerimizde daha sabırlı ve sağlamlık aradığımız bir haftaya giriyoruz. Finansal kaynaklar ve yatırımlar konusunda hesap kitap yapacağımız ve daha çok tembellik yapma istediğimizin arttığı bir hafta oluyor. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları… KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta finansal konularla ilgili beklenmedik gelişmeler, ani şanslar ve son dakika aksilikleri gibi sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Pazartesi günü Güneş Boğa burcuna geçiyor. Bu haftadan itibaren artık hedefleriniz, planlarınız yaşamın somut yanlarına dönecek. İş ve ilişkilerinizde kendi çıkarlarınızı daha fazla gözetmek isteyebilir, finansal konularda daha başarılı olmak isteyebilirsiniz. Ayın geri kalanında beklenmedik borçlar ve ödemeler karşınıza gelirken, aynı süreç içinde yeni kazanç fırsatları da yakalayabilirsiniz. Para yönetiminizde akılcı davranmalı, anlık kararlarla büyük risklere girmemelisiniz. Aşk ilişkilerinizde hafta boyunca hızlı gelişmeler, yeni başlangıçlar ve güçlü duygular ön planda olacaktır. Duygularınızı açığa vurabilir, bir teklif sunabilir, ilişkilerinizde daha güçlü duygu ve tutkularla hareket edebilirsiniz. Yaşama dair isteklerinizde daha hırslı ve arzulu olacağınız bir süreç başlıyor. Cuma gününden itibaren yaşamınızın farklı alanlarında bitiş veya başlangıç kararları almaya doğru gideceksiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta pek çok gezegen sizin burcunuzda ilerliyor olacak. Doğum günü döneminizin başladığı gibi hayatınızda da sizin zamanınızın başladığını açık ve net bir şekilde göreceksiniz. Pazartesi günü Güneş Boğa burcuna geçiyor. Bu haftadan itibaren şans ve fırsatlar yaklaşık bir ay boyunca sizden yana olacak. Hayatınızın her alanında bitiş ve başlangıçlar artık size, sizin iradenize bağlı olacaktır. Aile ilişkileriniz ön planda olacak. Aileniz ve evliliğinizle ilgili bazı gerilimler, bazı insanlarla mesafeleşme kararı almanıza neden olabilir. Ayın geri kalanında başlayan ilişkiler daha yüksek tutkularla fakat daha hızlı gerilebilecek, hızlı düşebilecek ilişkiler olabilir. Sakin ilerlemek, adım adım gitmek süreci doğru yönetmenize yardımcı olacaktır. İç dünyanızda, duygularınızda ve zihninizde yaşadığınız kararsızlık ve ikilemler son buluyor. Haftanın tamamında hayatın sürprizlerine açık olun. Kendi kalıplarınızı kıracak ve kendiniz için bir ilki gerçekleştireceksiniz. İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta yaşamınızın her alanında beklenmeyeni bekleme zamanındasınız. Öngörüleriniz ve planlarınız aniden değişebilir. Pazartesi günü Güneş Boğa burcuna geçecek. Bu haftadan itibaren yaşamınızda beklenmedik gelişmelere hazır olun. Kontrolünüz dışında karşınıza gelen fırsatlar, teklifler olurken; aynı zaman diliminde beklenmedik sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu dönemi verimli geçirmenin yolu akışta kalmak, karşınıza gelen durumlara göre harekete geçmektir. Hayatı yönetmeye çalışmak bugünleri daha zorlu geçirmenize neden olabilir. Kabul içinde olmak, iç huzuru çalıştırmak ise yaşamdan daha fazla destek almanıza vesile olur. Sağlıkla ilgili konularda hızlı gelişen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bir süredir sağlık sorunlarıyla meşgul oluyorsanız bu hafta sizin için şifayı çalıştıracak. Hafta içerisinde gizli saklı işlerden uzak durun. Kiminle neyi paylaştığınıza dikkat edin, sırlarınızı herkese açmayın. Eşya ve para kayıplarına karşı daha titiz ve özenli olun. Cuma’dan itibaren ani seyahat ve yolculuklar gündeme gelebilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta geleceğe yönelik yeni kararlar alacak, hayallerinizi hayata geçirme fırsatları yakalayacaksınız. Pazartesi günü Güneş Boğa burcuna geçecek. Bu haftadan itibaren sosyal çevreniz, arkadaşlar ve dahil olduğunuz grup ve ortamlar daha çok gündemde olmaya başlayacak. Bu dönem sizlere sosyal çevrede ani değişimleri getirecektir. Bazı arkadaşlar ve ortamlardan aniden soğuyabilir, bir kırılma yaşayabilir ve mesafeli bir tavır alabilirsiniz. Kime güveneceğinizi, kimin gerçek dost ve güvenilir kişiler olduğuna karar vereceksiniz. Samimiyetini gördüğünüz insanlarla ilişkileriniz güçlenebilir. Dostlarınıza daha fazla verici olabilir, sevdiklerinize daha fazla vermek isteyebilirsiniz. Fakat güven ve samimiyet duygusunda zedelenme yaşanan ilişkilerde ipler kopabilir. Ayın geri kalanı içerisinde hayatınıza yeni insanlar girecek, yeni ortamlara dahil olacaksınız. Yaşamınızdan birilerinin çıkması, hayatınızda bir yer açılmasını sağlayacağı için yenilerin gelmesi daha hızlı olacaktır. Cuma gününden itibaren Mars, sizin burcunuza geçiyor ve kariyer yolunuzda önemli gelişmeler gündeme geliyor.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta yaşamınızın farklı alanlarında kritik bir değişim, önemli bir gündem karşınıza gelebilir. Pazartesi günü Güneş Boğa burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren yaşamınızda hem maddi hem manevi bir güçlenme sürecine gireceksiniz. Kendinizi daha sağlıklı, daha güçlü, daha başarılı hissetmeye başlayacaksınız. Özgüveninizin artması, hayatınızda radikal kararlar alma konusunda sizi daha hevesli kılacak. Bu enerjilerle kariyer yolunuzda önemli bir değişim başlayacaktır. Yükselen bu enerjiler ile yakın ilişkilerinizde ve iş hayatında yöneticilerinizle ilişkilerinizde gerilim ve agresyona karşı dikkatli olmalı, egosal tavırlardan kaçınmalısınız. Aniden parlayarak vereceğiniz tepkiler sonrasında pişmanlık getirebilir. Öz sevgi ve özgüven duygusuyla yaşamda yol aldığınız takdirde, negatif deneyimlerden sıyrılabilirsiniz. Ayın geri kalanı boyunca parayı ve maddi bolluğu kendinize çekeceksiniz. Finansal konularda daha cesur ve hırslı olacaksınız. Cumadan itibaren işaretçi rüyalar görebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta hayallerinizin, idealleriniz peşinden gideceksiniz. İş, eğitim veya özel hayatınızla ilgili güçlü istekler ve dualarda bulunduğunuz bir konuda yaşam size fırsat tanıyabilir. Dualarınız ve dilekleriniz önünüze gelebilir. İlahi adalet, yasal haklar ve davalarla ilgili süreçler gündeme gelebilir. Pazartesi günü Güneş Boğa burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren plan dışı seyahat programları karşınıza gelebilir. Eğitim hayatınızda beklenmedik gelişmeler ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bazı Başak burçları bu dönemde istifa kararı alabilir. Kendi işinizi kurmak ve bireysel ilerlemek için planlar içine girebilirsiniz. Sınav ve mülakatlar sonuçlanabilir. Önünüzü daha net görebilirsiniz. Bu hafta yaşam size farklı alanlarda önemli mesajlar ve işaretler verecektir. Pozitif veya negatif her deneyimde size ne anlatıldığını anlamaya çalışın. Akışla ve karşınıza gelen olaylarla mücadele halinde olmayın. Ruh ve beden sağlığı adına yeni destekler ve tedaviler almak isteyebilir ve yeni kişilere danışabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta ilişkilerde alma-verme dengeleri, ortak çıkarlar, finansal paylaşımlar ve ortaklı finansal girişimler gündeme gelebilir. Pazartesi günü Güneş Boğa burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren finansal konular ön planda olmaya başlayacak. Aylık kazancınızı arttırmak adına ek işler alabilir, mesai ücretleri, tazminat ve nafaka gibi aylık kazanç dışında ek gelirlerle ilgili yasal haklarınızı kullanabilirsiniz. Eşinizin finansal durumunda beklenmedik gelişmeler, sürpriz durumlar olabilir. Ayın geri kalanı boyunca eşiniz, partneriniz ve ortaklarınız finansal adımlarında daha titiz ve temkinli olmalı. Hafta içerisinde kendinizden beklemediğiniz bir cesaret, kararlılık ve ısrar gösterebilir; bir süredir adım atmakta çekindiğiniz veya oyalandığınız konularda harekete geçebilirsiniz. İnsanların negatif enerjilerinden etkilenerek hareket alanınızı kısıtlamayın. Krediler ve ödemeler konusunda destekler görebilirsiniz. Estetik müdahaleler ve operasyonlar hafta içerisinde araştırma ve ödeme yoluyla gündeminizde olabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta Pazartesi günü Güneş Boğa burcuna geçecek. Hafta başından itibaren her türlü ilişki, ortaklık ön planda olacak. Hayatınızdaki insanlara daha fazla odaklanacak, insanları daha çok gözlemleyecek ve karşınızdaki kişilere, onların tavırlarına göre yaklaşacaksınız. Samimiyet eksikliğini hissettiğiniz ilişkilerde mesafeleşmeye gidebilirsiniz. Süregelen ilişkinizde aşk ve tutkunun yokluğu sizi ilişkiden uzaklaştırabilir. Bugünlerde ilişkinizi güçlendirmek için zihinsel ve fiziksel her türlü paylaşımı arttırmalısınız. Biz olma hali ilişki ve ortaklıkların güçlenmesini sağlar. Hafta içerisindeki güçlü enerjilerle kimin dost, kimin düşman olduğunu daha açık göreceksiniz. Bu hafta tanıştığınız kişiler, ilişkilerinizde ve yaşamınızda size bir ilki yaşatabilirsiniz. Bir süredir beklenti içinde olduğunuz kişiden bugünlerde net ve açık bir tavır görebilir, teklif alabilirsiniz. Cuma gününden itibaren ilişkilerin geleceğine yönelik adımlar gündeme gelebilir. İş veya eğitimde yurtdışı bağlantılı adımlar atabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta yoğun ve hareketli bir tempo içinde olacaksınız. Koşturmaca içinde olurken, emek ve çaba haftanın anahtarı olacak. Pazartesi günü Güneş Boğa burcuna geçecek. Hafta başından itibaren iş hayatınıza daha fazla odaklanacak, hayatınızdaki sorunları çözmek ve yaşam koşullarınızı, çalışma koşullarınızı iyileştirmek adına mücadele edeceksiniz. Ayın geri kalanında iş ve özel hayatın gerektirdiği sorumluluklar ön planda olacağı için özünüzdeki maceracı ve özgürlükçü yanınızla zaman zaman sıkılgan ve keyifsiz olabilirsiniz. Sınavlar, eğitim ve akademik süreçler, iş ve görev kaynaklı seyahatler, yasal süreçlerde netleşmeler bu dönemde gündeminizde olabilir. Spor, diyet, sağlık gibi konularda daha önce denemediğiniz yol ve yöntemler deneyebilirsiniz. Farklı bir rutine dahil olabilir, alışkanlıklarınızı kırabilirsiniz. Haz aldığınız, zararlı besin ve alışkanları bırakmak için oldukça destekleyici bir haftadasınız. Belli belirsiz olan rahatsızlıklar bu hafta açığa çıkabilir, netleşebilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta özgüveniniz artacak. Yaşamdan keyif alacağınız gelişmelerle karşılaşacak, dilek ve isteklerinize ulaşma noktasında daha şanslı olacaksınız. Pazartesi günü Güneş Boğa burcuna geçecek. Hafta başından itibaren ayaklarınız yere sağlam basacak. Hayata ve olaylara daha gerçekçi, daha materyalist, daha mantıksal bakmaya başlayacaksınız. Güvende olma, güvendiğiniz insanlarla; güven duyduğunuz ilişkiler içinde olmak sizin için her zamankinden daha önemli olacak. Uranüs enerjisinin yoğun olacağı bu dönemde, aşk ilişkilerinde hızlı fakat geçici deneyimler olabilir. Bu sebeple daha sakin adımlar içinde olmalı ve ya hep ya hiç eğiliminden kaçınmalısınız. Kısa süreli ilişkiler bu süreçte zorlanabilir. Uzun vadeli ilişkilerde ortak çaba ve anlayış, gerçek ve sağlam duygular ilişkileri güçlendirebilir. Sevgiliniz, partneriniz, çocuklarınız ve sevdiklerinizle sürprizleşmeler, küçük hediyeler duyguların ve sevginin canlanmasına sebep olacaktır. Kontrol ve yönetme çabasında kontrolü kaybetmeyin. Diktatör ve buyurgan tavırlardan kaçının.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta Pazartesi günü Güneş Boğa burcuna geçecek. Hafta başından itibaren eviniz, aileniz, yakın ilişkileriniz ve evliliğiniz ön planda olmaya başlayacak. Uranüs enerjisinin güçlü olduğu bu süreçte, özel hayatınızda ani bitiş ve başlangıçlar karşınıza gelebilir. Duygularınız, kararlarınız ve tavırlarınız aniden değişebilir. Yaşamın pek çok alanında iplerin sizin elinizde olacağı, kararı verenin, bitiren ve başlatanın büyük oranda siz olacağınız bir süreç geçireceksiniz. Koşulların çoğu size bağlıyken, bugünlerde pişman olacağınız kararlar almadığınızdan emin olmak için objektif olmaya, akılcı davranmaya özen gösterin. Aile ilişkilerinizde finansal konular gündeme gelebilir. Miras, yatırım, borç alma-verme ve taşınmaz mallarla ilgili konularda hafta içinde ani gelişmeler olabilir. Bu hafta kendinize daha fazla güvenebilirsiniz. Geçmişteki bazı deneyimlerin derinliğini, aile travmalarını, negatif bilinçaltı kodlarını fark etme ve sıyrılma zamanı. Eviniz için harcamalar yapabilir, taşınma arzusu içinde olabilirsiniz. Cuma gününden itibaren yeni bir düzene geçebileceğiniz ve taşınma gündeminizin akış tarafından destekleneceği uzun vadeli bir süreç başlıyor.