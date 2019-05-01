"19. Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali" başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Hüseyin Başkadem'in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği, "19. Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali" müzikseverlerle buluştu.

NG Afyon'un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin açılış konserine konuk olan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, geçen ay düzenlenen "18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali"nin yanı sıra fuarlar ve kültürel aktivitelerle şehrin dopdolu bir nisan ayı geçirdiğini söyledi.

Tutulmaz, bu yıl on dokuzuncusu düzenlenen "Caz Müzik Festivali"nin Afyonkarahisar'a artı bir değer kattığının altını çizerek, "Bu tür etkinliklere Valilik olarak destek verirken tek gayemiz ilimizin marka değerini yükseltmek, kültürün ve turizmin merkezi haline getirmektir." dedi.

Festival gibi uzun yıllardır devam eden etkinliklerin kalıcı hale getirilmesi adına kurumsallaşması gerektiğine dikkati çeken Tutulmaz, şöyle devam etti:

"Bu festival de ağır ağır kurumsallaşma yönünde ilerliyor. Zaten 19 yıldır devam etkinliğin bundan sonra kalıcı olması artık bir zorunluluktur. Bu konuya gerek çevremiz, gerek biz idareciler olarak, gereken dersleri yeterince vermeye çalışmalıyız ki, festival gibi etkinlikler daha nice 19'ları görsün. İlimizin marka değerini arttıracak bu tür etkinliklerin her zaman yanındayız."