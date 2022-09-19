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19 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYDEAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

19.09.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Eylül 2022 Pazartesi günü BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yazılı açıklama yayımlandı. Öte yandan elektrik kesintisi nedeniyle birçok vatandaş, "19 Eylül elektrikler ne zaman gelecek?", "Elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?" gibi soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorgulamaya başladı. İşte AYDEAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

19 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYDEAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 19 Eylül 2022 Pazartesi günü megakent İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 19 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 19 Eylül 2022 İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

19 Eylül Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle
birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

19 Eylül Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

16 Mart elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

9 Mart elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

2 Mart hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ Ayedaş son dakika elektrik kesintileri
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