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  4. 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ son yolculuğuna uğurlandı

19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ son yolculuğuna uğurlandı

20.04.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti’nin 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ için Selimiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Üruğ’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da katıldı.

19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üruğ için bugün Selimiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen cenazeye Necdet Üruğ’un oğlu Hadi Üruğ, gelini Sergül Üruğ, torunları Beyza Yalçın ve Ceyda Evren, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da katıldı. Necdet Üruğ’un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ortaköy Mezarlığına götürüldü.

(İHA)

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