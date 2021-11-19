19 Kasım günlük burç yorumları: Flörtler, daha somut bir ilişki durumuna geçebilir

Gün içinde kariyeriniz adına bir süredir emek verdiğiniz işin sonucunu görebilir, bir terfi alabilirsiniz. Bugünlerde tanışacağınız kişilerle uzun vadeli, sağlam ilişkiler kurabilirsiniz. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Gün içinde güvende olma mantığıyla hareket etme zamanı. Kariyer hayatınızdaki rotanız daha çok maddi güvenlik üzerinden belirlenebilir. Bir süredir kariyeriniz için verdiğiniz emeğin takdirini somut bir şekilde görebilir, maddi bir kazanç elde edebilirsiniz.

BOĞA

Bugün Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Gün içinde dış görüntünüzle ilgilenebilir, görüntünüzde değişiklik yapmak isteyebilir, estetik müdahalelerle ilgili yardımlar alabilirsiniz. Hayatınızla ilgili bir süredir düşündüğünüz, tarttığınız konuda nihai kararı verebilir ve bir gündemi kapatabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Gün içinde yurtdışı ve yabancılarla ilgili gündemler öne çıkacaktır. Uzak mesafelerdeki kişilerle iş birliği içine girebilir, döviz yatırımları yapabilir, uzun vadeli yatırımlarınızdan kazanç elde edebilirsiniz. Bu dönemde akılsızca riskler almaktan kaçınmalı ve iç huzursuzluklarına kapılarak fevri davranmamalısınız.

YENGEÇ

Bugün Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Gün içinde iş hayatınızda ek kazançlar sağlamakla ilgilenebilir, alternatif iş ve projelere dahil olabilir, teklifler alabilirsiniz. Sosyal medya aracılığıyla işler yapabilirsiniz. Ekip ve grup çalışmalarında yeteneklerinizle öne çıkabilir, iş birliği içine girdiğinizde daha sağlam kazançlar elde edebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Gün içinde eğitim hayatınızda bir süreç tamamlanabilir. Bir kurs ve eğitim gündemi içinde olabilirsiniz. Dönemsel bir yolculuk ve seyahate çıkabilirsiniz. Basın, yayıncılık, medya ve ticaretle ilgili iş fırsatları yakalayabilir, bu alanda çalışıyorsanız bir yükselme kaydedebilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Gün içinde dışardan gelen paralarla ilgili şanslarla karşılaşabilirsiniz. Ortaklı iş girişimleri, mal paylaşımlarıyla ilgili gündemlerde sonuçlanmalar, vergiler ve yasal ödemelerle ilgili bir düzenlemeye gidebilirsiniz.

ASLAN

Bugün Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Gün içinde kariyeriniz adına bir süredir emek verdiğiniz işin sonucunu görebilir, bir terfi alabilirsiniz. Yöneticilik, yöneticilerden teklifler, kontrol ve hakimiyet öne çıkabilir. Tutulma zamanlarında ektiklerimizin sonucunu gördüğümüz için bu dönemde haklılığınızın sonucunu alabilir, kendi yaşam yolunuz için attığınız doğru ve yanlış adımların sonuçlarını görebilirsiniz.

AKREP

Bugün Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Gün içinde birliktelikleriniz, ortaklıklarınız bir tamanlanma noktasına gelecek ve varması gereken noktaya gelecektir. Kadersel ve karmik süreçler karşınıza geliyor. Atacağınız her adımın uzun vadeli etkilerini görebilirsiniz.

YAY

Bugün Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Gün içinde iş hayatınız ve yaşamınızdaki mevcut sorumluluklarınızla ilgili bir süreç tamamlanışa gidebilir. Bir eğitimin sonuna gelebilir, sınav ve mülakatlarınızın sonuçlarıyla iş hayatında başka bir yola doğru gidebilirsiniz. Bir başlangıç ve yeni bir yol için eski bir sürecin bitmesi gerekiyor.

OĞLAK

Bugün Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Gün içinde aşk hayatınızda etkilerini uzun vadeli süreçlerde görebileceğiniz deneyimler içerisinde olabilirsiniz. Uzun vadeli ilişkiler nihai bir noktaya varabilir, ilişkiyi bir adım ilerisine taşıyabilirsiniz. Flörtler, daha somut bir ilişki durumuna geçebilir. Bugünlerde tanışacağınız kişilerle uzun vadeli, sağlam ilişkiler kurabilirsiniz.

KOVA

Bugün Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Gün içinde hayatınız için uzun vadeli süreçlerde önemli etkileri getirecek deneyimlerle karşılaşacaksınız. İş veya özel hayatınızda artık bir süreç kapanıyor, bir yolun sonuna geliyorsunuz. Maddi-manevi güçlenme zamanının başladığı bu dönemde, kendinizi güvende hissetme ihtiyacında olacağınız için finansal konularda başarılı adımlar içinde olabilirsiniz.

BALIK

Bugün Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Gün içinde kardeşlerle daha önce yaşanmış sorunlar tatlıya bağlanabilir. Hayata, ilişkilere daha çok akılcı bakabilir ve ne verdiğinizi, ne aldığınızı gözden geçirebilirsiniz.

