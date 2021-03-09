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  4. 19 kişinin testi pozitif çıkınca iki köy karantinaya alındı

19 kişinin testi pozitif çıkınca iki köy karantinaya alındı

09.03.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 19 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine iki köy, 10 gün süreyle karantinaya alındı.Çatalzeytin Kaymakamlığı, Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak ve Çatak köylerinde artış gösteren korona virüs vakaları nedeniyle köylerin 10 gün süre ile karantinaya alındığını açıkladı.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 19 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine iki köy, 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Çatalzeytin Kaymakamlığı, Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak ve Çatak köylerinde artış gösteren korona virüs vakaları nedeniyle köylerin 10 gün süre ile karantinaya alındığını açıkladı. Sırakonak köyünde 15, Çatak köyünde ise 4 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığının belirtildiği açıklamada, “Bu önemli süreçte vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını önemle rica ediyoruz” denildi.
Sırakonak ve Çatak köylerinde giriş çıkışlara izin verilmezken, köyde güvenlik ve sağlık ekipleri de önlem aldı.

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